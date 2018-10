ivi, Právo

Upřesnil, že prodej tabákových výrobků nebude omezen, ale obyvatelé narození po prvním lednu 2020 nebudou moci na území Maďarska nakupovat cigarety ani po dovršení věku 18 let. Zákaz by se podle Lázára mohl dostat do maďarské ústavy.

„Kouření nepatří k základním lidským právům a omezuje základní právo nekuřáků na zdravý život,“ zdůraznil Lázár. Zmocněnec připustil, že podnět může ohrozit zaměstnanost u maďarských výrobců tabáku.

„Návrh předkládám s dostatečnou rezervou, aby se výrobci tabáku mohli pře-

orientovat na jinou činnost,“ dodal s tím, že výdaje na léčbu nemocí způsobených kouřením mnohonásobně převyšují příjmy z daně z prodeje tabákových výrobků.