mcm, ČTK, DPA, Právo

„Problémem jsou malé lodě, které vezou 12 až 15 lidí a přijíždějí z Tuniska na Sicílii nebo z Alžírska na Sardinii,“ řekl ministr vnitra Matteo Salvini listu Corriere della Sera. „Psal jsem tuniským úřadům o této věci,“ dodal s tím, že chce na boj s nelegální migrací vynaložit více prostředků.

Podle mluvčího jeho ministerstva chtějí úřady využít pro tento účel prostředky, které se měly použít k přijímání migrantů. Přitvrdí se také pravidla pro udělování pracovních povolení i povolení k pobytu.

Ministr tak reagoval na sílící kritiku v této věci. „Salvini se zabývá jen válečnými loděmi a problémy severu. Z vylodění na Lampeduse se nedělají zprávy a nedá se to použít ve vztahu k evropským vládám,“ řekl podle listu The Times Salvatore Martello, starosta na ostrově Lampedusa. Podle něj se na ostrově týdně vyloďují desítky migrantů z rybářských bárek.

Řím a Tunis ve sporu o rybáře

Zásah proti podezřelým z pašování u Lampedusy přitom vyvolal námitky v Tunisku.

V blízkosti ostrova bylo totiž zadrženo šest rybářů z tuniského Zarzisu. Jsou obviněni, že odtáhli bárku s migranty blíže k ostrovu.

Rybáři, mezi nimiž je i šéf zarziského rybářského sdružení Chamseddine Bourassine, tvrdí, že jen pomohli lodi s migranty, na níž selhal motor, a že se snažili kontaktovat italské úřady. Ty tvrdí, že rybáři „napomáhali ilegální migraci a podněcovali ji“. Podle nich není žádný důkaz, že by se je rybáři pokusili kontaktovat.

Sám Bourassine je známý jako prominentní aktivista a obhájce práv migrantů. Tunisko poskytlo zadrženým rybářům právní pomoc a žádá jejich okamžité propuštění.

Problém s nelegálními migranty z Tuniska a Alžírska se vyostřil počátkem září. Na Lampedusu dorazilo během jednoho dne na malých člunech šest desítek lidí z Tuniska. Další den dopravila jachta 32 běženců na pobřeží Kalábrie u Capo Rizzuta.

Při setkání s domácí podnikatelskou elitou řekl Salvini v sobotu, že Itálie přijala za poslední léta 713 tisíc migrantů. „Každý rok utrácíme na migranty pět miliard eur a jen deset procent přichází z EU, to je pro naše plátce daní nepřijatelné,“ dodal a slíbil plán na pomoc Africe.

„Zdraví bez hranic“

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva a bývalá chilská prezidentka Michelle Bacheletová v pondělí oznámila, že vysílá do Itálie a Rakouska speciální týmy, které budou zkoumat situaci migrantů v těchto zemích. Požadovala také novou migrační politiku, která by zajistila bezpečnou dopravu migrantů do Evropy.

Ve Španělsku mají mít nově i lidé bez stálého pobytu, tj. i nelegální migranti, právo na plný přístup ke zdravotnímu systému země. „Zdraví nezná hranic, žádné občanské průkazy, žádná povolení k práci či k pobytu,“ shrnula pozici levicové vlády ministryně zdravotnictví Carmen Montónová. Předchozí vláda omezila přístup ke zdravotní péči pro migranty bez povolení k pobytu v roce 2012.

Evropská komise pak předloží podle deníku Die Welt tento týden zákon, který posílí pravomoci unijní pohraniční agentury Frontex a zvýší do dvou let její stavy z 1500 na deset tisíc lidí.

Komise chce, aby ozbrojení pracovníci Frontexu mohli vykonávat svou činnost i proti vůli jednotlivých zemí. Bez jejich souhlasu má provádět i odsuny migrantů. Má jim také „předepisovat strukturu národního managementu pro vracení“ běženců.