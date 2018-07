ivi, Bratislava, Právo

Kotleba žalobu, která mu dává za vinu podporu extremismu kvůli tomu, že v minulosti vypsal šeky na částku 1488 eur, označil na pondělní tiskové konferenci v Bánské Bystrici za politicky motivované překrucování faktů.

„Použitím neonacistické, resp. extremistické symboliky čísel veřejně projevil sympatie k rasistické a nacistické ideologii, která směřuje k potlačení základních práv a svobod osob a která hlásá rasovou i etnickou nenávist,“ uvedla k žalobě mluvčí generální prokuratury Jana Tökölyová.

Poslanec LSNS Rastislav Schlosár upozornil, že neexistuje žádný zákon, který by zakazoval darovat řádně zdaněné peníze fyzickým osobám. „Je přitom jedno, jaká konkrétní částka je předmětem darování. Nedovedu si představit soudce nebo soud, který by dokázal odsoudit člověka za to, že daroval peníze lidem v nouzi,“ řekl.

Kauza se šeky

Slovenský úřad speciální prokuratury podal obžalobu na Kotlebu za přečin projevu sympatie ke hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod minulý týden. [celá zpráva] Kauza se týká šeků s extremistickou symbolikou, které Kotleba předal v roce 2017 v Banské Bystrici třem rodinám.

Darovaná suma na šecích byla ve výši 1488 eur (37 200 korun), přičemž čísla 14 a 88 jsou součástí neonacistické symboliky.

Číslo 14 označuje počet slov z věty amerického neonacisty Davida Lanea odsouzeného k doživotí „We must secure the existence of our people and a future for white children”, což v překladu znamená „Musíme zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí“.

Dvě osmičky znamenají osmé písmeno abecedy, kterým je H. Číslo 88 je proto odkazem na nacistický pozdrav Heil Hitler.