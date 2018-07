mcm, Právo

Nedostatek vládních informací, ale také proměna, jakou prošel IS při řešení otázky, kdy se mohou ženy chopit zbraně, podle zprávy způsobuje, že nebezpečí představované navrátilkyněmi ze Sýrie a Iráku je značně větší, než se dosud soudilo. Zpráva uvádí, že mezi 41 490 cizinci, kteří se připojili k IS, bylo 4761 žen a 4640 nezletilých. Dohromady tvořily ženy a nezletilí téměř čtvrtinu cizinců, kteří podpořili IS.

Bylo mezi nimi také 850 Britů. Mezi nimi bylo 145 žen a 50 nezletilých. Po loňské porážce těchto islamistů se vrátilo 425 lidí. Oficiálně byl však potvrzen jen návrat dvou žen a čtyř dětí.

„Britští občané, jejichž návrat do Spojeného království byl nyní potvrzen, nebyli rozlišováni podle pohlaví nebo věku, ačkoli ženy a nezletilí představovali třiadvacet procent britských přívrženců IS v Sýrii a Iráku,“ řekla Joana Cooková, která zprávu připravovala s Ginou Valeovou.

„Domníváme se, že některé ženy mohou nyní vzhledem k několika faktorům představovat mimořádnou bezpečnostní hrozbu. Patří mezi ně bezpečnostní role a navazující školení, jimiž některé ženy prošly na území IS, a také potenciál k přenosu či uplatnění těchto dovedností na jiná místa nebo na jejich děti,“ dodala Cooková.

První ženské buňky teroru

Navíc zdůraznila: „Vyvíjelo se také vyprávění Islámského státu o roli žen v boji, přičemž se rozšiřovaly podmínky, za nichž mohou být ženy vyzvány, aby se chopily zbraní. Viděli jsme také ženy zapojené do komplotů spjatých s IS (řízených nebo inspirovaných touto skupinou) v zemích jako Francie, Maroko, Keňa, Indonésie a USA, což naznačuje, že je skutečně důležité považovat tyto ženy za potenciální hrozby.“

Role žen jako pachatelek teroristických útoků se podle ní „vyvíjí a podle všeho narůstá“. Cooková připomněla formy ženské účasti na terorismu. Zahrnují vytváření čistě ženských teroristických buněk nebo rodinných buněk a také útoky páchané jednotlivými ženami.

V říjnu 2010 bylo v Maroku zatčeno deset žen, které chystaly sebevražedný útok během voleb. Čtyři z nich se údajně přes internet vdaly za příslušníky IS v Sýrii a Iráku.

Loni Britové překazili útok na Britské muzeum v Londýně a zatkli první čistě ženskou teroristickou buňku v zemi.

Tlak na zapojení do boje sílil

Podle výzkumníků se o IS často uvažovalo v „obrazech maskovaných mužů mávajících černou vlajku IS na bojišti nebo v brutálních scénách provádění teatrálních poprav“. Ale až pomoc lidí se specializovanými dovednostmi, jako jsou soudci, lékaři a inženýři, jakož i přítomnost a podpora žen i dětí prý pomohla Islámskému státu legitimizovat jeho vizi.

Ženy hrály řadu rolí, jež přesahovaly úlohu „džihádistických nevěst“. Aktivně se podílely na náboru dalších žen, na šíření propagandy i shánění prostředků pro „chalifát“. Tak ve španělské Ceutě vedly dvě přítelkyně kruh, který verboval ženy pro IS v Iráku a Sýrii. Mezi faktory, které dovedly ženy na stranu IS, byly prý pocity diskriminace, pronásledování a vyloučení ze společnosti. Svou roli sehrála ideologická motivace i propaganda IS, který dával najevo, že poskytuje ženám větší moc.

Pohled IS na roli žen v boji se výrazně změnil. Zatímco původně to teroristická skupina odmítala, od roku 2015 sílil tlak na větší zapojení žen do boje i terorismu. Tehdy se objevila první videa zachycující ženy, jak bojují po boku mužů.