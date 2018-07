Novinky, ČTK

„Jsme připraveni na střet s vámi,” citoval generála íránský server Young Journalists Club, který publikuje v perštině i v angličtině a je propojen s íránskou státní televizí. Šéfa Bílého domu Solejmání označil za „hazardního hráče”. Varoval, že pokud Trump začne válku, zničí vše, co má.

„Vy víte, že tato válka zničí vše, co máte. Vy tuto válku začnete a my budeme těmi, kteří ji přivedou ke konci. Proto si musíte dávat pozor na urážení íránského lidu a prezidenta naší republiky,” prohlásil Solejmání s tím, že Trumpovi odpovídá on, protože pro jeho prezidenta je to pod úroveň.

„Znáte naši moc v regionu a naše schopnosti v asymetrické válce. Budeme konat a budeme pracovat,” dodal velitel.

Válka s Íránem „matkou všech válek”



Trump v neděli teheránské vedení varoval před „následky, jakým v dějinách čelil dříve jen málokdo”. Ve svém tweetu napsaném velkými písmeny Íránce vyzval, aby už nikdy USA nevyhrožovali. Reagoval na slova íránského prezidenta Hasana Rúháního, že „Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek”.

Solejmání označil Trumpův tweet za rétoriku kabaretiéra.

V úterý pak americký prezident svou rétoriku mírnil a zdůraznil, že Spojené státy jsou připraveny uzavřít s Íránem novou jadernou smlouvu náhradou za dřívější smluvní „katastrofu”.

Ti nejlepší z nejlepších. Proti Izraeli ale selhali



Kásem Solejmání velí jednotkám Kuds, které jsou odpovědné vůdci islámské revoluce, ajatolláhovi Sajjidu Alímu Chameneímu. Mají na starosti operace íránských ozbrojených sil v zahraničí. Jsou považovány za nejelitnější vojenskou sílu Íránu a působí po celém světě. Věnují se plánování i podpoře převratů (šíří íránskou revoluci), cvičí místní bojovníky a samy podnikají vojenské operace. Působištěm jednotek Kuds je takřka celý svět, včetně Evropy.

Poslední akce, která je připisována Solejmánímu, nicméně skončila trapasem, když se íránské síly rozmístěné v Sýrii v květnu pokusily zaútočit na Izrael a vypálily na něj zhruba 20 střel. Izrael odpověděl masivní odvetou, při které zničil kolem 50 íránských vojenských cílů v Sýrii. Od té doby se už žádný íránský útok na Izrael neopakoval. [celá zpráva]