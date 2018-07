Novinky

Po první části jednání Trump uvedl: „Myslím, že to byl dobrý začátek. Velmi, velmi dobrý začátek pro všechny.” Podle CNN se nepořizoval z jednání žádný záznam, aby se zamezilo únikům.

Donald Trump and Vladimir Putin have left their one-on-one meeting and are now taking part in their working lunch with their advisers https://t.co/ZeDEO1NdRi pic.twitter.com/3TqTftoJk5 — Sky News (@SkyNews) 16. července 2018

Trump a Putin na společném pracovním obědě

Současně s jednáním Putina a Trumpa spolu hovořili ministři zahraničí obou zemí Sergej Lavrov a Mike Pompeo za účasti ruského velvyslance ve Washingtonu Anatolije Antonova a amerického v Moskvě Jona Huntsmana.

After meeting with Russian President Putin for more than two hours, U.S. President Trump says summit is a "very good start for everybody." https://t.co/eV9xTjGkVg pic.twitter.com/O0nA29efuN — Breaking News (@BreakingNews) July 16, 2018

Ruské velvyslanectví v USA uvedlo, že se jednalo o normalizaci vzájemných vztahů, o Ukrajině, Sýrii, Korejském poloostrově a terorismu. Trump přitom před schůzkou ani jeden z těchto okruhů nejmenoval.

Pracovní oběd na rusko-americkém summitu

FOTO: Sputnik, Reuters

„Dobře vycházet s Ruskem je velice dobré,“ řekl Trump před zahájením rozhovorů mezi čtyřma očima, kdy seděl s Putinem. „Po řadu let jsme spolu nevycházeli, ale myslím si, že teď, když jsem ve funkci druhým rokem, doufám, že naše vztahy zlepším.“

Trump to považuje za důležité vzhledem k tomu, že jde o dvě supervelmoci: „Myslím si, že svět chce vidět, že spolu vycházíme dobře, jsme dvě velké jaderné mocnosti, držíme 90 procent jaderného potenciálu.“ Dodal, že mít tolik jaderných zbraní není dobré a je potřeba s tím něco udělat: „Na tohle svět čeká.”

Prezident USA Donald Trump

FOTO: Pablo Martinez Monsivais, ČTK/AP

Trump naznačil i další okruhy témat: „Máme před sebou hodně důležitých věcí, o kterých musíme hovořit, o obchodu, politice, vojenství a našem vztahu k Číně.”

Putin na úvod zmínil to, že s Trumpem už v minulosti udržoval stálé kontakty, telefonovali si. „Přišel ale čas na zevrubný rozhovor o dvoustranných vztazích a bolavých místech ve světě, je jich docela dost," uvedl Putin.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Donald Trump a Vladimir Putin dorazili do prezidentského paláce v Helsinkách

Zpožděný začátek



Ruský prezident přiletěl do Helsinek se zpožděním, jeho letadlo přistálo až ve chvíli, kdy měla schůzka původně začít. Trump mezitím čekal v hotelu a nevyjel, dokud nebyl Putin v prezidentském paláci. Manévry okolo zpožděného začátku vyvolaly okamžitě spekulaci, že jde o vzájemné ukazování síly dvou alfa samců.

The power play continues: Putin kept Trump waiting at his hotel, landing just minutes before their meeting was set to begin.



Now Trump is keeping Putin waiting at the presidential palace as he heads over from his hotel. — Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) 16. července 2018

Putin a Trump se sice už sešli, ale toto je jejich první schůzka mezi čtyřma očima. V rámci rusko-amerického summitu se také uskuteční setkání ministrů zahraničních věcí Sergeje Lavrova a Mike Pompea.

President Putin arrives in Helsinki for his summit with President @RealDonaldTrump



Follow live updates from the #TrumpPutinSummit here: https://t.co/PemGs6NTXO pic.twitter.com/JJjvkDd8VJ — Sky News (@SkyNews) 16. července 2018

Možná támata jednání



Letadlo s Putinem přistálo v Helsinkách v 12.02, tedy dvě minuty po plánovaném začátku schůzky.

Zahraniční politika bude schůzce dominovat. Trump se zřejmě pokusí zlepšit vzájemné vztahy, jak to sliboval ještě před svým zvolením do funkce prezidenta. Vztahy mezi Washingtonem a Moskvou jsou podle jeho sdělení nejhorší možné. Obvinil z toho předchozí administrativu prezidenta Baracka Obamy. [celá zpráva]

President Putin arrives in Helsinki for his summit with @RealDonaldTrump



Follow live updates from the #TrumpPutinSummit here: https://t.co/PemGs6NTXO pic.twitter.com/fzmB0inqZn — Sky News (@SkyNews) 16. července 2018

Vladimir Putin vystupuje z letadla.

Je možné, že v rámci zlepšení vztahů a většího zapojení Ruska se bude Trump zasazovat, aby se vrátilo do skupiny ekonomicky nejvyspělejších zemí, ze které bylo vyloučeno po anexi Krymu. Určitě se bude jednat o Ukrajině, u čehož panují největší obavy, protože Trump nedávno řekl, že se podívá na to, jak to je s Krymem.

Ruský prezident vystupuje v Helsinkách z letadla v doprovodu nového velvyslance ve Finsku Pavla Kuzněcova

FOTO: Roni Rekomaa, ČTK/AP

Očekává se také jednání o Sýrii, kde panují spekulace, že Trump bude chtít dosáhnout toho, aby Írán a jím podporovaná libanonská šíitská milice Hizballáh neoperovaly u hranic s Izraelem. Není ale jasné, co by za to nabídl výměnou.

Objevily se i úvahy, že by možná mohl Trump Moskvě, která se bojí rozšiřování NATO, nabídnout omezení manévrů v Baltském moři, vše jsou ale jen spekulace.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Přílet ruského prezidenta Vladimira Putina do Helsinek

Podle televize FoxNews se bude mluvit i o údajném ruském vměšování do amerických voleb a ekonomických sankcích uvalených na Rusko.

Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové potvrdil, že Trump souhlasil, že nadnese na jednání otravu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervově-paralytickým jedem novičok, uvedla televize SkyNews. Londýn viní z otravy Moskvu.