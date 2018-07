Itálie s Maltou si přehazují 450 migrantů z rybářské lodi. Část by jich mohla skončit ve Francii

Francie a Malta převezmou po 50 migrantech ze 450 zachráněných z lodi, která se stala předmětem migračního sváru mezi Itálií a Maltou. Oznámil to v sobotu večer italský premiér Giuseppe Conte. Rovněž další země EU podle něj brzy nabídnou přijetí části migrantů. Italský ministr vnitra Matteo Salvini trvá na tom, aby se vrátili do Libye, nebo aby je převzala Malta, která to však dosud také odmítala.