Kurz i Söder kladou důraz na ochranu vnějších hranic. Bavorský premiér v této souvislosti zopakoval, že nechce, aby se opakovala situace z roku 2015. „Evropské hranice musí být lépe chráněny,“ řekl Söder.

„Musíme zajistit, že o tom, kdo přijde do Evropy, budeme rozhodovat my a ne převaděči,“ řekl Kurz. Evropská unie se podle něj nyní musí soustředit na ochranu vnější hranice. Jedinou alternativou k bezpečné vnější hranici schengenského prostoru je totiž podle něj návrat ke kontrolám na vnitřních hranicích. To si nepřeje, ale říká: „Nejsme viníci migračních problémů.“ Söder v posílení ochrany vnějších hranic rakouského kancléře podpořil.

Setkání Södera a Kurze se uskutečnilo v době velmi ostrých sporů mezi německými sesterskými stranami Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a Křesťansko-sociální unií Bavorska (CSU) o navracení migrantů od hranic Německa. Šéf CSU a ministr vnitra Horst Seehofer chce migranty, kteří požádali o azyl v první evropské zemi, vracet od hranic Německa. Kancléřka a šéfka CDU Angela Merkelová to odmítá a obává se dominového efektu.

Řešení chce hledat na evropské úrovni, v neděli by se měla Merkelová a zástupci dalších evroských zemí sejít v Bruselu na tzv. minisummitu. „Doufám, že spolková vláda nalezne společnou linii v migrační politice,“ řekl Kurz a podotkl, že „otázka migrace není vnitřní politikou Německa, ale evropskou otázkou“.