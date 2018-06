Novinky, DPA

Vedení sesterských stran CDU a CSU se na oddělených schůzkách v pondělí radilo o tom, jak vyřešit spor o vracení migrantů, který ohrožuje společnou koalici.

Jablkem sváru je rozhodnutí, zda vracet běžence rovnou na německých hranicích do evropské země, v níž byli registrováni, plus Švýcarsku nebo Norsku. Seehofer a jeho CSU takový postup prosazují, Merkelová a většina její CDU i koaliční sociální demokraté (SPD) jsou ale proti s odkazem na to, že by neodpovídal právu Evropské unie.

Situace se v uplynulém týdnu vyhrotila natolik, že Seehofer pohrozil zavedením opatření i přes nesouhlas Merkelové, což by nejspíše vedlo ke konci současné vlády.