Novinky, ČTK

Johnsonova vyjádření jeden z účastníků schůzky natočil a předal americkému serveru Buzzfeed, který je zveřejnil. Johnsonovi přátelé byli podle BBC rozčarováni, že někdo pořídil nahrávku.

Johnson na večeři varoval, že by Spojené království mohlo zůstat „připoutané na oběžné dráze EU“. „Musíte se smířit se skutečností, že to také může skončit krachem. Nechci, aby někdo během krachu panikařil. Žádnou paniku,” prohlásil Johnson, který ale zároveň vyjádřil přesvědčení, že všechno nakonec dobře dopadne.

Britský ministr zahraničí prohlásil, že jednání spějí ke „chvíli pravdy” a do fáze, kdy Britové začnou být bojovnější. Brexit se podle něj každopádně uskuteční a bude nezvratný. Je tu ale riziko, že to nebude ten brexit, jaký by Britové chtěli.

Vrtěti psem



Johnson se také přiznal, že stále více obdivuje amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože věří, že jeho ”šílenství” má svou metodiku. „Představte si, kdyby brexit dělal Trump. Šel by do toho zatraceně tvrdě. Všechno by se rozpadlo, nastal by všude chaos. Všichni by si mysleli, že se zbláznil. Jenže ono by to někam mohlo vést,” zdůraznil ministr před dvěma desítkami členů skupiny Conservative Way Forward (Konzervativní cesta vpřed), k níž se hlásí stovka poslanců Konzervativní strany.

Ministr také obvinil vyjednávače EU, že jednají tvrdě jen proto, aby odradili další potenciální odpadlíky od snahy Unii opustit. Zlehčil také problém otevřené hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, který komplikuje jednání o tom, zda Británie zůstane či nezůstane členem celní unie. Rostoucí počet členů obou komor britského parlamentu si myslí, že Británie nebude moci opustit celní unii.

Johnson připustil, že otázka hranic s Irskem umožňuje Bruselu diktovat si podmínky. Podle něj je přitom téma zveličené: „Je to tak malé a je tam tak málo firem, které hranici využívají pravidelně, že je prostě neuvěřitelné, že jsme umožnili ocasu, aby takto vrtěl psem.“