Od předchozího obě partaje pokusu upustily poté, co prezident Sergio Mattarella na ministerstvo financí neschválil euroskeptika Paola Savonu. Toho v nyní navrhovaném kabinetu nahradil téměř neznámý profesor ekonomie Giovanni Tria.

Conte, který sestavoval první verzi kabinetu Ligy a M5S, se po neúspěchu funkce vzdal a prezident jmenoval ekonoma Carla Cottarelliho, aby sestavil úřednickou vládu.

Ukázalo se ale, že by neměla šanci na získání důvěry parlamentu, a Cottarelli navíc během vyjednávání zjistil, že by přece jen mohla vzniknout vláda politická. Po dohodě s prezidentem ustoupil do pozadí.