„Vždy jsem se plně držel a nadále s držím Ústavy Ruské federace. Ústava říká jasně - ne více než dva termíny za sebou. Nyní jsem v druhém v řadě,“ řekl Putin na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě. Zmínil, že už v roce 2008 po dvou termínech odešel a hlavou státu se stal Dmitrij Medvěděv. Putin vykonával funkci premiéra.

Putin už po svém znovuzvolení odmítal, že by se mohl ještě jednou stát prezidentem Ruska. Uváděl, že by už na to byl příliš starý, protože mezitím by musel vládnout někdo jiný, tak jako tomu bylo v letech 2008 až 2012. Od té doby se navíc prodloužilo funkční období hlavy státu na šest let. Spekulovalo se proto o možnosti změnit ústavu, ale i to Putin odmítl.

Sestřelený boeing



Putin se vyjádřil i k dalším otázkám. Mimo jiné odmítl závěr mezinárodního týmu vyšetřovatelů, že malajsijský Boeing 777 nad Ukrajinou sestřelila ruská raketa Buk přivezená z Ruska Rusy. [celá zpráva]

Na dotaz, ze se tak stalo, ruský prezident odpověděl: „Samozřejmě, že ne.” Závěr zprávy odmítl: „Když nebude plnohodnotné vyšetřování, bude pro náš těžké přijmout závěry komise, které pracuje bez nás. V tomto případě bychom se chtěli plně podílet na vyšetřování.“

Putin současně zmínil, že Ukrajina už jednou sestřelila dopravní letadlo, a to v říjnu 2001, kdy její raketa vypálená při cvičení zasáhla Tupolev Tu-154 se 78 lidmi na palubě.

Skripalová vypadá velmi dobře



Vyjádřil se i k případu otravy ruského agenta Sergeje Skripala v Salisbury. Podle něj by se buď mělo vše zveřejnit, nebo by se o tom už nemělo mluvit.

„Nejsem expert na bojové otravné látky, ale při jejich nasazení lidé umírají. Jeho dcera však vypadá velmi dobře," prohlásil Putin před novináři v narážce na televizní vystoupení Skripalové po uzdravení z otravy.