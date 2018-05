Když se s Kotlerem nedařilo tři dny spojit, jeho tajemník se obrátil na policii. Podle televize pak policisté vyrazili dveře bytu a našli politika zastřeleného.

„Jurij Kotler byl nalezen se střelnou ránou na hlavě ve svém bytě ve Velké Nikitské ulici v Moskvě,“ řekl představitel policie TASSu. I když televize REN uvedla, že se po pachatelích pátrá, dodal: „Podle předběžných informací spáchal sebevraždu.“

Yuri Kotler, a former senior member of United Russia and a vice-president at VTB Bank, has been added to the list of suspicious deaths. He was found dead today in his flat in Moscow with a gunshot wound to the head. https://t.co/onBJDQCyL3 pic.twitter.com/MsOXJRsKfJ