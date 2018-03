Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Nominaci Jozefa Ráže kritizoval známý slovenský politolog Ján Baránek. „Je to člověk bez zkušeností a jeho nominace hraničí s nezodpovědností. Nejsem si jist, zda se vůbec za dva roky stihne zorientovat v problematice, protože v rámci policie jsou neskutečné tlaky a soupeření. Chápu to tak, že strana Smer chtěla uklidnit situaci a dát tam nestraníka. Ale nevím, zda to byla dobrá volba,“ řekl Baránek pro server čas.sk.

Slovenská média upozorňují, že Ráž mladší se v minulosti stýkal s odcházejícím ministrem vnitra Robertem Kaliňákem a v roce 2011 se zúčastnil oslav jeho 40. narozenin, kde byli i čelní představitelé Směru.

Ráž mladší vystudoval Obchodní fakultu Ekonomické univerzity v Bratislavě a Bratislavskou vysokou školu práva. Od roku 1999 se věnoval podnikání v gastronomii, s manželkou vlastnili klub RockOK v centru Bratislavy, hotel Barok a restauraci Baroza v bratislavské čtvrti Petržalka. Nyní podnikání řídí jeho žena.

Názorové neshody s otcem



Lídr Elánu Jožo Ráž byl známý tím, že otevřeně podporoval Vladimíra Mečiara, o němž řekl, že je „nadsamec“, a pak vyjádřil sympatie i Robertu Ficovi. Ráž mladší se s otcem v politických názorech neshodoval. Na ministerstvo obrany nastoupil za pravicové vlády Mikuláše Dzurindy. Pak pracoval ve vedení podniku Slovenská pošta, odkud přešel na post šéfa služebního úřadu ministerstva zdravotnictví.

Ráž starší nebyl z nástupu svého syna na ministerstvo zdravotnictví nadšený. „Má dvě vysoké školy a je velmi schopný. Takhle nebude nikdo, a ještě bude mít nebezpečné místo, protože tam bude muset bojovat proti miliardovým mafiím. Ale je to jeho život,“ uzavřel lídr skupiny Elán.