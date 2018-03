Novinky

„Skutečně máme důkazy, že Rusko bylo v posledních deseti letech nejen vyšetřováno kvůli dodávkám nervově paralytických jedů za účelem vraždění, ale taky kvůli výrobě a uchovávání jedu novičok,“ řekl Johnson. Reagoval na obvinění ruského velvyslance při EU Vladimira Čižikova, že Skripal mohl být otráven jedem z britské vojenské laboratoře Port Down, která leží nedaleko Salisbury, kde byl 4. března nalezen otrávený Skripal s dcerou.

Johnson označil tato tvrzení za směšná. „Nebyla to odpověď země, která je skutečně přesvědčena o své nevinně.“

Za „neadekvátní“ označil požadavek ruského velvyslance, aby do vyšetřování otravy bylo zapojeno Rusko. Podle něj to není potřeba, protože by v pondělí měli přijet analyzovat vzorky jedu experti z Organizace pro zákaz chemických zbraní a v té má Rusko svého zástupce.

Johnson už v pátek řekl, že Skripala přikázal zabít ruský prezident Vladimir Putin. Rusko to označilo za nehorázné [celá zpráva]

K možnému zapojení ruské tajné služby přispívá i tvrzení ruského listu Komsomolskaja pravda. Ten uvedl, že Skripalova dcera Julia, která přiletěla do Británie 3. března, tedy den před otravou, žila s příslušníkem ruské tajné služby, jehož matka je údajně také vysoce postavenou agentkou. Svého přítele nikdy nepředstavila kamarádkám, se kterými list hovořil. Ty ho mohly vidět jen na fotografiích. Tvrdila jim, že pracuje pro ruskou tajnou službu a jeho matce se prý nelíbilo, že spolu jsou.

Jed zřejmě přivezla Skripalova dcera ve svém zavazadle. [celá zpráva]

Výhrůžky smrtí ruskému exulantovi

Ruský exulant Valerij Morozov, který žije v Británii, kam utekl, když poukázal na korupci v ruském byznysu, uvedl podle webu Business Insider, že dostal anonymní výhružné e-maily, že ho čeká stejný osud jako Skripala: ”Přišli si pro Sergeje, přijdou si pro tebe.“ Když nereagoval, dostal další e-mail: „Nestaráš se o to, co se ti stane?“

Stanice BBC už v sobotu uvedla, že britští policisté a příslušníci bezpečnostních složek kontaktovali Rusy žijící v Británii kvůli zajištění jejich bezpečnosti. [celá zpráva]