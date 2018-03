Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Fico ve středu podmínil svou demisi při řešení politické krize na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky tím, že současná koalice Směru-SD, Slovenské národní strany a Mostu-Híd zůstane u moci a že Směr-SD navrhne nového premiéra.

„O rozhodnutí tří koaličních partnerů jsme informovali pana prezidenta. Řekli jsme, že dojde k demisi a Směr jako nejsilnější politická strana navrhne svého kandidáta na post premiéra. Pan prezident s tím souhlasil,“ řekl Bugár. Dodal, že podporu nové vládě slíbilo všech 14 členů poslaneckého klubu strany Most-Híd, která setrvání v koalici původně podmiňovala vypsáním předčasných voleb.

Slovenský prezident Andrej Kiska

FOTO: Ronald Zak, ČTK/AP

Agentura SITA uvedla, že novým premiérem by se měl stát současný vicepremiér a místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini.

Členkou nové vlády již nebude místopředsedkyně Mostu-Híd a současná ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská, která se dlouhodobě vymezovala vůči Ficovi i vůči ministrovi vnitra za Směr-SD Robertu Kaliňákovi. V čele úřadu by měla stanout Mária Kolíková (Most-Híd), tvrdí agentura SITA.

Video

Robert Fico nabídl svou rezignaci, kladl si však podmínky (video ze středy).

Kvůli vraždě novináře dříve rezignoval i ministr kultury a Kaliňákův stranický kolega Marek Maďarič. V nové vládě ho má nahradit Erik Tomáš (Směr). V pondělí podal demisi i sám Kaliňák. V čele ministerstva vnitra by měla v nové vládě stanout žena, Denisa Saková (Směr), napsala agentura SITA.

Strana Most-Híd tvrdí, že toto rozhodnutí může uklidnit vybičovanou atmosféru a snížit napětí. „Na shromážděních se požadoval odchod ministra vnitra Kaliňáka, premiéra Fica a teď v pátek chtějí požadovat i demisi vlády,“ uvedl Bugár. Napětí podle jeho slov vyhovuje především opozičním stranám. „Není to dobré, protože nikdo neví, kde to může skončit. Nemluvě o tom, že je to destrukce státu, a s tím my nikdy nebudeme souhlasit,” zdůraznil předseda strany Most-Híd.