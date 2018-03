Novinky

Merkelová se tak vyrovnává velikánům německé poválečné politiky Konradu Adenauerovi a Helmutu Kohlovi, kteří také po vyhraných volbách čtyřikrát usedli do čela vlády, připomíná list Süddeutsche Zeitung.

Ačkoliv je zkušeným politickým matadorem, v politice se pohybuje téměř třicet let, v čele CDU je dvacet let a v úřadu šéfa německé vlády má za sebou 12 let, nečeká ji v novém volebním období nejlehčí etapa, upozorňuje list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vzájemné ostré střety při vyjednávání o nové koalici a vleklá půlroční jednání jsou toho podle listu dokladem.

Frankfurter Allgemeine Zeitung připomíná výroky, které jednotlivé strany vyřkly na adresu svých dnešních koaličních partnerů. „SPD není schopna vládnout,“ pronesla Merkelová. Představitelé sociální demokracie jí nezůstali nic dlužni: „Éra Merkelové už dávno skončila,“ řekl Olaf Scholz. Nikdy předtím se v historii Německa nerodila nová německá vláda tak obtížně, jako nynější velká koalice, napsal list. A takové bude podle listu i následné vládnutí.

Merkelovou čeká v 11.00 setkání s německou hlavou státu Frankem-Walterem Steinmeierem. V poledne by měla složit přísahu do rukou předsedy Spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho. Odpoledne stejnou cestu vykoná se členy své vlády.

V 17.00 by měla poprvé zasednout staronová vláda velké koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD).