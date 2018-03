Po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové je podle analytiků neudržitelná především pozice ministra vnitra Roberta Kaliňáka (Směr). Podle kuloárních informací strana Most-Híd požaduje jeho odchod z funkce a tímto krokem podmiňuje setrvání v koalici. Další vládní strana Slovenská národní strana zase přišla s požadavkem na odchod ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanské (Most-Híd).

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák

FOTO: Milan Malíček, Právo

Vicepremiér Pellegrini v diskusním pořadu RTVS zdůraznil, že Směr ví, co má pro stabilitu země učinit. „Jsou to i kroky, které povedou k personálním změnám, a to se týká i některých členů vlády. Všechny možnosti jsou ve hře,“ řekl.

Pellegrini nepřímo připustil nejen možnost rekonstrukce vlády, ale i její pád. „Osobně preferuji pokračování vládní koalice. Blíž k rozhodnutí budeme zítra,“ dodal.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V Bratislavě demonstrovalo 50 tisíc lidí

Předseda strany Most-Híd Bugár se předčasně vrátil z dovolené, aby jednal o řešení vzniklé politické krize. Po návratu na Slovensko řekl, že ve hře jsou tři možnosti. Ty však blíže nespecifikoval.

Béla Bugár, předseda strany Most-Híd

FOTO: Profimedia.cz

V pátek se konaly po celém Slovensku masové protesty, kde lidé požadovali vyšetření dvounásobné vraždy a odchod zkorumpovaných politiků. V Bratislavě se na Náměstí Slovenského národního povstání sešlo 50 tisíc lidí, co bylo nejvíc od listopadu 1989.

Demonstrace proti vládě a za nezávislé vyšetření vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, 9. března 2018 v Bratislavě.

FOTO: Václav Šálek, ČTK