Hádka propukla, když do vystoupení šéfa radikální nacionalistické strany Ruský všelidový svaz Sergeje Baburina zasáhl jiný nacionalista Vladimir Žirinovskij a začal se s ním hlasitě hádat. Moderátor marně vybízel kandidáty, aby se chovali slušně, když už nejsou schopni dát příklad jako gentlemani. Nakonec jen smutně krčil rameny, tak Žirinovského napomenula jediná žena kandidující na hlavu státu Xenija Sobčaková, která dříve pracovala jako moderátorka.

„Zmlkni, huso,” zareagoval Žirinovskij a dál se hádal. Sobčaková mu proto chrstla sklenici vody do tváře. Vzápětí jí Žirinovskij sprostě vynadal a svůj výlev zakončil slovy: „Z ulice není potřeba sem vodit pouliční děvky. Je to všechno špína. Sklapni.“ Zmínil přitom reality show Dům-2, na což Sobčaková reagovala slovy: „Účastníci Domu-2 se chovají lépe než vy. Chovejte se lépe. Já jen používám vaše metody.“

Slovní přestřelka

Sobčaková prohlásila, že od objevení se Žirinovského na politické scéně v devadesátých letech „to není nic nového“. Na Instagramu dcera petrohradského exstarosty uvedla: „Já už jsem jednou musela studenou vodou postříkat dědu, aby neútočil, a on začal nadávat. Zvenku to skutečně muselo vypadat smutně. A když se zamyslíte nad tím, co se stalo, je to ještě smutnější.”

Xenija Sobčaková

FOTO: Sergei Karpukhin, Reuters

Vedení Žirinovského strany incident označilo za „šokující provokaci“ a obvinilo Sobčakovou, že útok začala bez důvodu a nazvala Žirinovského klaunem: „Provokatérka s bohatými zkušenostmi se neuklidnila a chrstla vodu na předsedu LDPR. Mělo by se podotknout, že takové opakování historie se mění v smutný podvod a parodii.“ Strana narážela na televizní debatu z roku 1995 o čečenských teroristech, kteří zajali rukojmí v Buděnnovsku. Tehdy chrstl Žirinovskij pomerančový džus do obličeje tehdejšího gubernátora Novgorodské oblasti Borise Němcova.

Vladimír Žirinovskij, předseda Liberálnědemokratické strany Ruska.

FOTO: Reuters

„Jsem takový, jaký jsem. Je to má přednost,” podotkl Žirinovskij.

Ústřední volební komise se od dění distancovala s tím, že nemůže nikterak zasáhnout, protože skandál ve vysílání je věcí Žirinovského, Sobčakové a televizní stanice.

„Žirinovskij doslova zachraňuje nejvyšší mocenské kruhy tím, že bere palbu na sebe a odpoutává pozornost Rusů od skandálu s metráky argentinského kokainu na palubě vládního letadla, od dopingových skandálů a ztráty olympijských medailí i ostudného 13. místa v pořadí zemí na olympiádě, od hromadného umírání Rusů v Sýrii kvůli ropě Putinova spolupracovníka a od skandálu s praním peněz Putinových příbuzných v zahraničních bankách,” podotkl server Newsru.com.