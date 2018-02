"Jsem šokován vraždou novináře Jána Kuciaka. Spolu se slovenskou EPP vyzýváme k okamžitému, nezávislému a důkladnému vyšetření tohoto hrůzného činu," uvedl Manfred Weber, předseda evropských lidovců (EPP), nejsilnějšího klubu v europarlamentu.

"Jsem šokován vraždou novináře v EU. Žádná demokracie nemůže přežít bez svobodného tisku, a proto si novináři zaslouží respekt a ochranu," uvedl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. "Spravedlnost musí být nastolena," zdůraznil.

Jeho kolega, slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič novinářům sdělil, že je vraždou dvou mladých lidí hluboce otřesen. "Jejich smrt nesmí nikoho nechat lhostejným, protože svoboda slova musí být nedotknutelná. Potrestání tohoto činu je morálním imperativem pro zdraví celé společnosti," uvedl Šefčovič.

Investigativní reportér Ján Kuciak

FOTO: Aktuality.sk, ČTK

Český ministr zahraničí Martin Stropnický v Bruselu po pondělním jednání ministrů zahraničí zemí EU řekl, že případ ho "velmi zaskočil". Pevně prý zatím věří, že nebudou potvrzeny spekulace, podle nichž byla důvodem investigativní práce zavražděného novináře. "Já pevně věřím, že to byla jen nějaká lidská tragédie," poznamenal Stropnický. Neumí si prý představit, že by současné Slovensko bylo státem, který by "nějaké problémy s novinářem" řešil tímto způsobem.

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) odsoudila vraždu investigativního novináře a vyzvala úřady k potrestání pachatelů. Připomněla, že Kuciak se zaměřoval na případy daňových podvodů velkého rozsahu. "Znovu byl v EU zbaběle zavražděn investigativní novinář," uvedla Pauline Adèsová-Mévelová, vedoucí pobočky RSF pro EU a Balkán.

Policisté našli novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku mrtvé v jejich domě v obci Veľká Mača

FOTO: Profimedia.cz

Podle RSF je to v EU za posledních deset let popáté, co byli zavražděni žurnalisté: po loňském zavraždění Daphne Caruanové Galiziové, masakru sedmi žurnalistů časopisu Charlie Hebdo v lednu v Paříži, zastřelení řeckého novináře Sokratise Guiolase v roce 2010 a zavraždění chorvatského žurnalisty Iva Pukaniče výbuchem bomby v roce 2008. Organizace také připomněla, že na žebříčku svobody tisku, sestaveném RSF loni, se Slovensko nachází na 17. příčce, po poklesu o pět míst v předchozím roce. Podle tohoto žebříčku se Česká republika nachází na 23. místě, na prvním je Norsko.

17 vražd novinářů za 10 let



Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) bylo v zemích Evropské unie v letech 2007 až 2017 zavražděno 17 novinářů. Nejvíce to bylo v roce 2015 při teroristickém útoku na satirický týdeník Charlie Hebdo.

O zastřelení slovenského investigativního reportéra a jeho přítelkyně podrobně informovaly v agenturních zprávách například americké listy The Washington Post a The New York Times, britský deník The Guardian či bělehradská rozhlasová stanice B-92. Francouzský list Le Figaro připomněl, že Kuciakův poslední zveřejněný článek se týkal možných daňových podvodů spojených s luxusním bytovým komplexem v Bratislavě. O vraždě slovenského novináře a o tom, že vláda vypsala odměnu za informace vedoucí k vrahům, píší také ukrajinská a ruská média, od populárního listu Komsomolskaja pravda po vládní deník Rossijskaja gazeta.