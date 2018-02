V Moskvě napadlo nejvíc sněhu za sto let

Z Moskvy bylo po víkendových přívalech sněhu vyvezeno rekordní množství sněhu. V současnosti jsou ulice protažené a doprava funguje, oznámil to zástupce starosty Pjotr Birjukov, podle něhož napadlo nejvíce sněhu za sto let. Moskva nicméně pod čtyřiceticentimetrovou pokrývkou sněhu podle agentury AFP žije ve zpomaleném tempu a letiště zrušila asi stovku letů. Podle informací pražského letiště byl odpoledne zrušen jeden let do Moskvy.