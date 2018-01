Kiska se proti kritice nově začal bránit tvrzením, že vládní Směr zneužívá k diskreditaci jeho osoby Národní kriminální agenturu (NAKA). To samozřejmě ministr vnitra Robert Kaliňák (Směr) okamžitě popřel.

„Nemám žádnou pravomoc k udělování pokynů NAKA. Chlap by neměl takhle fňukat, je to nedůstojné a z mého pohledu až směšné,“ řekl ministr na adresu hlavy státu. NAKA je specializovaná agentura slovenského policejního sboru, která se zabývá nejzávažnější organizovanou trestnou činností. Vznikla před pěti lety.

Kauza letadlo jako evergreen

Kaliňák připustil, že jeho vztah s Kiskou je komplikovaný. Ministr tvrdí, že za prezidenta rozhodují poradci a že hlava státu „nepůsobí úplně samostatně“.

Trvalkou přestřelek mezi Kiskou a vládou je kauza s využíváním vládního speciálu. Kiska s ním létal za rodinou do Popradu. Poté, co premiér Robert Fico přišel s tím, že by náklady na soukromé lety měl státu zaplatit, se Kiska začal bránit slovy, že při nástupu do funkce mu Kaliňák využívání vládního stroje sám nabízel s tím, že letadlo není dost využívané a že piloti potřebují létat. Za lety do Popradu byl Kiska popotahován v médiích i politiky. Fico loni prohlásil, že za ně pošle Kiskovi fakturu na téměř milión eur.

Prezidentův mluvčí Roman Krpelan zopakoval, že policie prezidentovi písemně oznámila, že v jeho případě není rozdíl mezi služební a soukromou cestou a že transport chráněné osoby, jíž hlava státu je, zajišťuje nonstop 365 dnů v roce.

Jenže Kaliňák chce k Ficově faktuře přidat další. Před časem avizoval, že prezidentovi pošle účet i za čištění interiéru vládního letadla, které se z Kiskovy cesty do Mexika vrátilo „celé pozvracené“. Krpelan na to prohlásil, že je lidsky ubohé vysmívat se lidem za to, že se jim v letadle udělalo nevolno. „Už v Mexiku zachraňovala sanitka jednoho z členů delegace kvůli žaludečním potížím z jídla. Nešlo o pracovníka prezidentské kanceláře,“ řekl mluvčí. Kaliňák reagoval tvrzením, že všichni, kteří v letadle byli, moc dobře vědí, jaký se tam odehrál mejdan.

Střety jako za Mečiara

Kiska zato v rozhovoru pro týdeník Vasárnap, který vychází na Slovensku v maďarštině, označil Kaliňáka za „falešného a bezcharakterního“ člověka. Za ještě větší zklamání označil přístup premiéra Fica, který mu prý v některých případech lhal do očí. Kiska při minulých volbách připravil právě Fica o prezidentskou funkci. Tehdy neznámý milionář zvítězil i přes Ficovu tvrdou osobní kampaň. Fico prohrál v rozhodujícím druhém kole o propastných dvacet procent.

Nyní Fico tvrdí, že Kiska v roce 2014 za svou kampaň utratil mnohem více, než dovoluje zákon. V televizi TA3 vyzval hlavu státu, aby předložila účetnictví a dokumenty o tehdejší kampani. „Premiér by se po čtyřech letech měl vnitřně vyrovnat s prohrou v prezidentských volbách,“ reagovala prezidentská kancelář.

Server Aktuality.sk v této souvislosti napsal, že podobné střety Slovensko nezažilo od otevřené války mezi prezidentem Michalem Kováčem a premiérem Vladimírem Mečiarem. „Otevřený konflikt s nejvyššími představiteli vlády a nejsilnější politické strany může Kisku přesvědčit, aby do prezidentských voleb šel opět. To by bylo zcela v rozporu s tím, čeho chtějí Kaliňák a Fico válkou proti němu dosáhnout. Místo diskreditace probouzejí silného protivníka,“ konstatoval server.