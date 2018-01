Švédové dostanou návod, co mají dělat, když přijde válka

Švédsko chce po více než třiceti letech vydat aktualizovanou verzi příručky s názvem Přijde-li válka, kterou svým občanům rozdávalo od druhé světové války do počátku 90. let. Brožurka se do téměř pěti miliónů švédských domácností dostane v souvislosti s obavami Stockholmu ze zhoršující se bezpečnostní situace v oblasti Baltského moře, uvedla agentura AP.