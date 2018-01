„Máme straníky, kteří jsou pro, a také členy partaje, kteří jsou proti. Mezi tím je ale mnoho členů, kteří se ještě nerozhodli,“ řekl v úterý rozhovoru pro rádio WDR2 šéf SPD ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko Michael Groschek.

Když minulý týden v pátek po celonočním jednání CDU/CSU a SPD překonaly rozdíly a uzavřely sondovací rozhovory, které v Německu tradičně předcházejí vlastnímu koaličnímu vyjednávání, zdálo se, že pokračování dosavadní velké koalice je na nejlepší cestě. Ale zatímco v konzervativní unii s výsledky sondovacích rozhovorů zavládla spokojenost, v sociální demokracii se rychle začaly objevovat hlasy nespokojených, podle nichž SPD neprosadila dost ze svého programu.

Nespokojení místopředsedové

Už o víkendu vzala si slovo hned trojice místopředsedů – Malu Dreyerová, Ralf Stegner a Thorsten Schäfer-Gümbel – a v naprostém rozporu s obvyklými pravidly se domáhala „vylepšení výsledků“ sondáží SPD s konzervativním blokem CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.

Zatím nejsilněji však dali nespokojenost najevo sociální demokraté v Sasku-Anhaltsku, kteří se na svém sjezdu většinou jednoho hlasu postavili proti pokračování velké koalice, a předsednictvo berlínské SPD, které učinilo podobný krok. Pro koaliční rozhovory CDU/CSU a SPD se zatím vyslovili jen sociální demokraté v Braniborsku.

Hraje se i o Schulzovu budoucnost



Schulz bude v úterý večer osobně o podporu pro velkou koalici žádat spolustraníky ze Severního Porýní-Vestfálska, kteří na nedělní celostranický sjezd vyšlou téměř čtvrtinu z celkového počtu 600 delegátů. Hlasování o podpoře koaličních rozhovorů se ale dnes neplánuje.

Dvaašedesátiletý Schulz byl po parlamentních volbách, v nichž SPD loni na podzim dosáhla nejhoršího výsledku od druhé světové války, rozhodnut odvést stranu do opozice. Listopadový krach rozhovorů o vládě mezi CDU/CSU, svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými ale jeho postoj změnil. Pokud by se mu v neděli nepodařilo přesvědčit stranický sjezd, který bude o zahájení koaličních rozhovorů hlasovat, znamenalo by to podle mnohých konec jeho politické kariéry. Německu by takový krok přinesl další týdny nejistoty a možnost předčasných voleb.