Podle dopisovatele Guardianu Roberta Taita jsou prezidentské volby vnímány jako referendum o protipřistěhovaleckém populismu a o tom, jestli bude Česká republika prozápadní. Zmiňuje, že prezident Miloš Zeman čelí obviněním z šíření klimatu „vulgarity, nekompetence a korupce“.

The Guardian uvádí, že by případná Zemanova porážka ovlivnila českou politiku, zejména budoucnost designovaného premiéra Andreje Babiše, jehož minoritní vláda bez důvěry silně závisí na podpoře prezidenta. Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš, který listu poskytl rozhovor, řekl, že on by neumožnil Babišovi působit ve funkci premiéra, když čelí vyšetřování kvůli dotačnímu podvodu na farmu Čapí hnízdo.

Drahoš chce orientaci na Západ

Drahoš také vyzýval ke zvratu současné orientace, kde se Zeman orientuje na Rusko místo toho, aby obnovil závazky České republiky k EU a NATO. Bývalý předseda Akademie věd chce posílit prozápadní orientaci: „Pro mě se Česká republika nesmí dívat na východ, ale na západ, k demokratickým zemím. Současný postoj prezidenta Zemana k Moskvě je nepřijatelný. To je jeden z hlavních důvodů, proč potřebuje být vyměněn. Varoval jsem, že můžeme být snadno manipulováni ruskou dezinformační kampaní. Viděli jsme tento trend během amerických prezidentských voleb, v Německu, Francii a Katalánsku. Rusové nechtějí silnou, sjednocenou a stabilní Evropu.“

List připomněl vazby Zemanových spolupracovníků na Rusko, zejména to, že jeho poradce Martin Nejedlý stojí v čele české pobočky Lukoilu. Zmínil i výhrady Zemana k sankcím uvaleným EU na Rusko kvůli anexi Krymu, která je podle něj hotovou věcí.

Hrozba ruského vlivu



Na možnost ruského vměšování upozorňoval tento týden i James Shotter ve svém komentáři k českým volbám v listu The Financial Times (FT). Pražský dopisovatel deníku napsal, že bezpečnostní experti od USA po Německo varují před rostoucím ohrožením voleb ze strany ruských dezinformačních kampaní. Čeští politici mají podle listu obavu, že Rusko může zopakovat pokus o vměšování do prezidentských voleb v USA.

Česko je dlouho místem, kde se Moskva snaží uplatnit svůj vliv, napsal Shotter. Po rozpoutání ukrajinského konfliktu se ruské operace v Česku zintenzivnily, konstatoval s odvoláním na loňskou zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS). [celá zpráva]

Někteří pozorovatelé jsou skeptičtí, zda Kreml může prezidentské volby skutečně ovlivnit, dodal v FT. „Pohlédneme-li ale na dopad ruských dezinformací, někdy jsou užitečné k mobilizaci, získání hlasů. Zeman to dokáže docela dobře,” řekl britskému listu expert Mark Galeotti z pražského Ústavu mezinárodních vztahů.

The Guardian připomněl, že Zeman má stále vysokou podporu, důvěřuje mu nadpoloviční část občanů. Zmínil ale, že by nemusel vyhrát a ocitoval nedávný průzkum, kde by v druhém kole zvítězil Drahoš 48,5 ku 44 procentům hlasů. [celá zpráva] Mnozí podle deníku už touží po změně, vadí jim Zemanovy protizápadní a proruské postoje a obávají se i jeho pokročilého věku a zdravotního stavu.