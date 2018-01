Slučování rodin lidí s doplňkovou ochranou velká koalice CDU/CSU a SPD v březnu roku 2016 přerušila na dva roky. V té době se země potýkala s přílivem běženců. Jejich počet loni výrazně poklesl, když za celý rok dorazilo do Německa méně než 200 tisíc migrantů. Sociální demokraté proto nevidí důvod, proč nyní slučování rodin lidí s doplňkovou ochranou znovu neumožnit.

U těch, kteří mají status uprchlíka, to po celou dobu možné je. Loni do konce listopadu touto cestou do spolkové republiky přišlo zhruba 85 tisíc rodinných příslušníků uprchlíků. Odhaduje se, že za lidmi s doplňkovou ochranou by do Německa mohly dorazit desítky tisíc nejbližších příbuzných.

Hledání kompromisu



CDU/CSU této situaci chce zabránit. V parlamentu by sice příslušný návrh mohla s podporou svobodných demokratů (FDP) a protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) pohodlně prosadit, chce se tomu ale vyhnout, protože by to prakticky jistě znamenalo krach rozhovorů o vládě se sociálními demokraty.

Konzervativní unii proto nezbývá než s SPD hledat kompromis. S možným řešením přišel sociální demokrat Burkhard Lischka, podle něhož by ročně Německo mohlo přijímat 40 tisíc rodinných příslušníků běženců. Shodu ale zatím vyjednavači v této otázce nenašli. Čas na to podle dosavadních plánů pro sondovací rozhovory mají nejpozději do noci na pátek.

Nalezení řešení komplikuje i to, že SPD nechce politicky silnější konzervativní unii příliš ustoupit, protože by pak dohodu nemusel schválit její stranický sjezd 21. ledna, čímž by se uzavřela cesta k vlastnímu koaličnímu vyjednávání. Bavorská CSU si zase chce důrazně prosadit svou, protože ji na podzim čekají zemské volby.