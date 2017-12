V Tatrách zemřel další český turista, v Rakousku se vážně zranil český lyžař

Po pondělním tragickém pádu dvou českých turistek ve Vysokých Tatrách zahynul v úterý na tomtéž místě 33letý český turista. Uvedla to Horská záchranná služba (HZS) na svém webu. V pondělí se také vážně zranil pětadvacetiletý Čech v lyžařském středisku v rakouském Söldenu, když vyjel ze sjezdovky na narazil do stromu. Se zraněním hlavy byl přepraven vrtulníkem do nemocnice.