„Tato část Evropy je motorem hospodářského růstu celého kontinentu. K dalšímu rozvoji Evropy bude potřeba techniky a financí z východu,“ řekl Orbán. „Čína disponuje zdroji a kapacitami, pomocí kterých můžeme ve střední Evropě uskutečnit rozvojové a investiční programy. Z evropských zdrojů by to nebylo možné,“ dodal předseda maďarské vlády.

Orbán rovněž oznámil, že železniční trať mezi Bělehradem a Budapeští bude modernizována za pomoci čínských investic. „Bude to první spolupráce Číny, členské země Evropské unie a kandidátské země,“ zdůraznil maďarský premiér.

Čínský premiér Li Kche-čchiang ve svém úvodním vystoupení řekl, že čínské investice do střední, východní a jihovýchodní Evropy se za posledních pět let výrazně zvýšily. „Zvyšuje se také počet čínských turistů v této oblasti. Jejich počet se za pět let zvýšil z 200 tisíc na 930 tisíc turistů ročně,“ řekl předseda čínské vlády.

Viktor Orbán na summitu

FOTO: MTI

Sobotkova derniéra

Jednání 16+1 se účastní i předseda české vlády Bohuslav Sobotka, pro něhož je to pravděpodobně poslední zahraniční cesta ve funkci.

Sobotka před odletem na summit novinářům řekl, že evropské státy zastoupené v projektu 16+1 v rámci tohoto formátu spolupracují, současně jsou ale konkurenty, například pokud jde o čínské investice: „ČR myslím hodně utekla ostatním zemím, zejména pokud jde o přímé letecké spojení.” Moderní letiště a atraktivita Prahy pro čínské turisty přinesly už čtyři přímá letecká spojení s Čínou a v blízké době lze podle premiéra očekávat, že jedna až dvě linky přibudou.

Letos do července meziročně vzrostl český export do Číny o 29 procent na 33 miliard korun. „Je to myslím dobrá zpráva, protože máme obrovský obchodní deficit,” připomněl Sobotka záporné saldo vzájemného obchodu ve výši 224 miliard korun. Během schůzky s Li Kche-čchiangem chce proto hovořit o zboží, které před vstupem na čínský trh podléhá v Číně povolením či certifikacím: „Potřebujeme ty bariéry pokud možno překonat.”

Číňané v Maďarsku vítají čínského premiéra.

FOTO: MTI

V projevu na summitu chce Sobotka připomenout aktivity, ve kterých Česko mezi evropskými členy modelu 16+1 vyniká: „ČR je iniciátorem spolupráce v oblasti medicíny, podařilo se také navázat partnerství mezi téměř všemi kraji v Česku a jednotlivými čínskými provinciemi. Poslední oblastí je byznys.”

Skupina vznikla z iniciativy Číny, poprvé se premiéři šestnácti zemí sešli s čínským premiérem 26. dubna 2012 ve Varšavě. Jednání se nyní zúčastňují představitelé Číny, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharsky, Černé hory, České republiky, Estonska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Polska, Rumunska, Slovenské republiky, Slovinska a Srbska.