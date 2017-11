Český řidič vjel v Tyrolsku do podchodu. Neměl průkaz, naměřili mu 2,6 promile

Český řidič vjel v rakouském městě Sankt Johann in Tirol po nárazu do zábradlí do podchodu pro pěší. Policie 29letému muži bez řidičského průkazu naměřila v krvi více než 2,6 promile alkoholu, informovala v pondělí agentura APA.