„Máme velmi, velmi rozdílné postoje,” řekla ve čtvrtek před dalším jednáním kancléřka a šéfka CDU Angela Merkelová. Vyjádřila naději, že čtvrteční jednání budou završena pozitivním výsledkem. „Ale je to obtížný úkol,” upozornila Merkelová, kterou citovala agentura Reuters.

„Nevím, zda dokážeme překonat všechny rozpory a všechny neshody,” řekl čelný představitel bavorské CSU Joachim Herrmann. Poslanec CDU Jens Spahn zase v rozhovoru s deníkem Passauer Neue Presse poznamenal, že koalice nemusí vzniknout „za každou cenu”.

Naopak německý ministr pro rozvojovou pomoc Gerd Müller (CSU) vidí závěr jednání optimisticky: „Pokud se má tak obtížný svazek podařit, musí být každý schopen kompromisu a činit vstřícné kroky. Tito čtyři předsedové stran to dokážou, tím jsem si jist,” řekl Müller, citovaný agenturou DPA.

Kancléřka Angela Merkelová přijíždí na závěrečné jednání o nové vládě.

FOTO: Axel Schmidt, Reuters

Na celoněmecké úrovni vláda CDU/CSU, FDP a Zelených ještě nikdy nevznikla. Pokud by se nepodařilo vytvořit tzv. jamajskou koalici, nazvanou podle barev stran, CDU/CSU mají černou a FDP žlutou, mohla by se kancléřka ještě pokusit obnovit velkou koalici se sociálnědemokratickou SPD, která to ale odmítala, nebo vyhlásit předčasné volby, poznamenala stanice Deutsche Welle. Ty si však tradiční strany nepřejí z obavy dalšího posilování krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která se ve volbách 24. září poprvé dostala do Spolkového sněmu.

Příliš mnoho rozdílů

Zelení mají podle pozorovatelů často velmi odlišné postoje od konzervativců i liberálů.

Strany mají především odlišný pohled na imigraci, i když v otázce limitu počtu přistěhovalců se CDU a FDP téměř shodnou. CDU nakonec přistoupila na požadavek CSU a stanovila roční strop ve výši 200 000 osob, FDP ho má v rozmezí 150 až 250 tisíc. CDU chce také prodloužit moratorium na sjednocování rodin, což by znamenalo, že nebudou moci přijet příbuzní azylantů. To vše odmítají Zelení, kteří říkají, že jedině volnost zabrání převaděčství.

Jednání o německé vládě vedli (zprava) vedoucí svobodných demokratů Christian Lindner, Alexander Dobrindt z CSU, Katrin Goering-Eckardtová za Zelené a Armin Laschet z CDU

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Problém je i v ochraně ovzduší, Zelení chtějí okamžitě uzavřít dvacet uhelných elektráren, což zbylé strany považují za ekonomický nesmysl a energetické riziko. Zelení také požadují omezení emisí oxidu uhličitého o 90 až 120 miliónů tun, zatímco zbylé dvě strany souhlasí s 32 až 66 milióny.

FDP zase odmítá pomoc zemím v eurozóně, které budou bankrotovat, a staví se i proti ideji společného rozpočtu eurozóny.

Strany se nejsou schopny shodnout ani na rozpočtu. Pokud má být vyrovnaný, což si všechny přejí, je nutné ořezat výdaje ve výši 100 miliard eur. Každá ale je chce seškrtat jinde.