Záběry, pořízené údajně 5. listopadu, ukazovaly mimo jiné kolonu vozidel, která měla vézt pomoc pro bojovníky Islámského státu do Búkamálu, posledního města, které organizace držela.

„Tato fakta ukazují, že Spojené státy, které předstírají před mezinárodním společenstvím boj proti mezinárodnímu terorismu, ve skutečnosti zajišťují krytí bojových jednotek IS, aby obnovily svou bojeschopnost, přeskupily se a jednaly na Blízkém východě v amerických zájmech,“ tvrdilo ministerstvo obrany v protiamerickém výpadu.

Bublina však rychle splaskla. Ukázalo se, že jeden ze záběrů je úplně stejný, jaký nabízí trailer k videohře pro mobilní telefony AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Hráč si má během ní vyzkoušet, jaké to je, vést boj z těžkého bitevního letounu AC-130, což je transportní Lockheed C-130 Hercules vybavený těžkou výzbrojí včetně polního děla.

Today, in video games presented as real combat footage: "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron" (for mobile, ffs). HT @ArtWendeley. pic.twitter.com/Xex7JsEa2E