Za tuto cestu běženci zaplatí astronomické sumy. Dospělý platí 6000 euro (156 tisíc korun), za dítě je to polovina, tedy 3000 euro (78 tisíc korun). Zájem je zřejmě značný, protože na počátku léta to byla polovina nynějších částek, napsal Die Welt s odvoláním na italskou prokuraturu.

Platby v závratných výškách ale nejsou konečné, píše Die Welt. Výsledná suma závisí také na kvalitě lodi, trase a národnosti pašovaných migrantů, uvedl Europol. Možnost dostat se do Evropy tímto způsobem využívají také radikálové, varují italské bezpečnostní složky.

Jachty se zpravidla nacházejí u tureckého pobřeží a poté se vydávají do Apulie, Sicílie nebo Kalábrie. Kapitáni lodí pocházejí většinou z východní Evropy, jako je Rusko, Ukrajina nebo Gruzie. Bossové pašerácké sítě jsou v Turecku.

Řekové prý jachty nekontrolují



Podobné luxusní plavby nabízejí pašeráci migrantům také do Řecka. Podle informací listu Die Welt si evropská agentura pro ochranu hranic Frontex stěžuje na přístup řeckých úřadů, které „dělají málo proti tomuto způsobu pašování lidí a kontrolu luxusních jachet vzdaly“.

Již v červnu vyšetřovatelé na Sicílii odhalili skupinu 15 pašeráků ze severní Afriky, která dopravila do Evropy bohaté migranty ze zemí Maghrebu (Maroko, Západní Sahara, Alžírsko, Tunisko, Libye a Mauritánie). Vyrazili z mysu Bon stejnojmenného tuniského poloostrova a dostali se do Marsaly na jihozápadě Sicílie, odkud pokračovali do severní Itálie a poté byli převezeni do Rakouska, Belgie nebo Německa.