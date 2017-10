„Vždy říkám, dejte nám vědět, jestli nás neakceptujete. Vy byste neměli ztrácet svůj čas a my bychom neměli ztrácet ten svůj. Ukončeme to,“ prohlásil Erdogan ve Varšavě ke vstupu Ankary do EU. „Nebudeme tím, kdo opustí jednací stůl. Čekáme na rozhodnutí,“ dodal.

Duda zatlačený do kouta na to podle TVN 24 reagoval slovy: „Celou dobu zdůrazňuji naději, že cesty Turecka a EU nadále povedou ve shodném směru a že výsledkem společného snažení bude nakonec plné členství Turecka v unii.”

Dodal, že Turecko je mimořádně důležitý partner EU, pokud jde o evropskou bezpečnost. „Asi nemusím nikomu vysvětlovat, jak důležitou roli Turecko sehrává vzhledem ke svému geopolitickému postavení a hospodářskému a vojenskému potenciálu,” řekl polský prezident.

Turecké servery Hürriyet a Daily Sabah nicméně jeho slovům žádnou pozornost nevěnovaly.

Upřímný rozhovor

Polský prezident si pochvaloval upřímný rozhovor s tureckým hostem, během kterého došlo i na citlivé otázky o vnitropolitické situaci v Turecku po loňském pokusu o státní převrat. Ocenil také uzavření pěti hospodářských smluv a Erdoganovi poděkoval za to, že Turecko plní své závazky vůči EU při zvládání migrační krize.

„Uzavřeli jsme pět smluv s Polskem. Turecké aerolinky nyní létají do Polska pětkrát týdně, ale to zájmu nestačí. Tým Turkish Airlines bude brzo žádat o povolení více letů,“ pravil Erdogan, když hovořil o obchodu. „Vzájemný obchod má nyní objem šesti miliard dolarů, měl by vzrůst na deset miliard. My bychom upřednostňovali bankovnictví, automobilový průmysl, energetický, textilní a zdravotní turistiku,“ řekl na vzájemném obchodním fóru.

Erdogana doprovázela početná skupina politiků včetně ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlua, ministra energetiky Berata Albayraka, ministra pro EU Ömera Çelika, ministra obrany Nurettina Canikliho a ministra hospodářství Nihata Zeybekciho.

Erdogan poznamenal, že během šesti staletí bývaly polsko-turecké vztahy vždy přátelské - leda s výjimkou nějakých 25 až 30 let vzájemného válčení. Poláci přispěli k porážce Turků u Vídně. Turecký prezident slíbil pokračovat v přátelské tradici, a to tím spíše, že Polsko je partnerem a spojencem v NATO.