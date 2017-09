„V poslední době se nebývale zvýšil počet takových případů,” řekl deníku Die Welt policejní mluvčí, jehož jméno deník neuvedl. Reagoval tak na dotaz ohledně ilegálních přechodů z Polska. Mluvčí nicméně uvedl, že zatím není jisté, zda jde o nový trend, či šlo jen o ojedinělé případy.

Spolková policie o víkendu zadržela nedaleko města Frankfurt nad Odrou, které leží u hranic s Polskem, nákladní vůz s 51 migranty. Řidič byl Turek a také vozidlo bylo registrováno v Turecku. Migranti, kteří podle policie pocházejí z Iráku, se zaregistrovali koncem srpna či začátkem září jako uprchlíci v Rumunsku nebo v Bulharsku.

Migranti souvisejí s terorismem, prohlásil Duda



Podobný případ se odehrál před pár dny v Sasku, kde policie zadržela 40 Iráčanů, kteří přišli pěšky do Německa z Polska. Někteří z migrantů podle deníku Die Welt policii řekli, že pašeráci je přivezli z Turecka a vysadili je v Polsku, ačkoliv jim slíbili cestu do Německa.

Polský prezident Andrzej Duda v souvislostí s přílivem lidí z Blízkého výhodu do Evropy konstatoval, že není pochyb o tom, že současná migrační krize je přímo spojena s terorismem. „Pokud Evropská unie do svých vnitřních a vnějších vztahů zapojí dalekosáhlou politickou korektnost, což bych spíš nazval druhem naivity, potom tenhle problém nevyřešíme,“ prohlásil polský prezident podle serveru V4Report ve Vallettě.

Dohoda s Tureckem uzavřela balkánskou trasu



Koncem srpna zadržela spolková policie 20 lidí z Iráku a Íránu rovněž v Braniborsku u hranic s Polskem. Také oni vypověděli, že je pašeráci přivezli nákladním vozem.

EU zažila masový příliv migrantů z Blízkého východu v roce 2015, kdy putovali uprchlíci zejména po takzvané balkánské trase, tedy přes Turecko a Balkán. Loni příliv migrantů touto cestou klesl poté, co země na této trase uzavřely hranice a EU uzavřela s Tureckem dohodu, na jejímž základě Ankara migrantskou vlnu do EU téměř zastavila.

Migranti zkoušejí i rumunskou trasu



Od loňska začali migranti více využívat cestu přes Středozemní moře z Libye do Itálie, která loni i letos zaznamenala rekordní příliv běženců. Letos vzrostly i počty migrantů mířících do Evropy přes Španělsko. V posledních týdnech se množí případy, kdy se uprchlíci a migranti snaží dostat z Turecka přes Černé moře do Rumunska a pak dále do Evropy, zejména do Německa.

O předchozím víkendu například rumunská pobřežní stráž zadržela dvě lodě s více než 200 běženci. O týden dřív zachytila rybářskou loď s 87 migranty.