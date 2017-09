Na místě jsou ozbrojení policisté i záchranáři, kteří ošetřují zraněné. „Zavolali nás v 8:20 kvůli zprávě o incidentu na stanici metra Parsons Green,“ uvedla mluvčí záchranné služby Natasha Willsová. Popsala, že tam záchranka poslala několik sanitek i jednotlivé záchranáře v autech.

Reportérka BBC Riz Lateefová, která čekala ve stanici, když jela do práce, uvedla: „Vypukla panika, jak se lidé hnali z vlaku metra, když uslyšeli něco jako výbuch. Lidé odcházeli se škrábanci a řeznými ranami, jak se snažili utéci. Byla tam velká panika.” Exploze vagónem otřásla v místech, kde souprava metra jezdí nad zemí.

„Vagónem proletěla ohnivá koule a my běželi ke dveřím a vyskočili,” cituje deník Telegraph jednoho ze svědků.

11:15 - Vývojář Sylvain Pennec, který byl ve vagónu asi deset metrů od místa výbuchu, popsal situaci: „Lidi začali utíkat, ale naštěstí jsme zastavili na Parsons Green, když se začaly dveře otevírat.“ K výbušnému zařízení v termo tašce z Lidlu dodal: „Vypadalo to jako kbelík s majonézou. Nevím, jestli to byla chemická reakce, nebo něco jiného, ale vypadalo to podomácku udělané.“

11:12 - K popálené ženě na nosítkách, o níž informovala reportérka BBC Sophie Raworthová, novinářka dodala: „Měla popálený obličej, byla při vědomí, dostávala kyslík a léky proti bolesti. Vypadalo to, že je popálená na celém těle od hlavy až k patě.“



10:57 - Místo, kde k explozi došlo:

Výbuch v londýnském metru ve stanici Parson's Green

10:49 - Na místo dorazil tým pyrotechniků. Akci řídí protiteroristické oddělení londýnské policie SO15.

10:44 - Jeden ze svědků Sham viděl muže se zakrváceným obličejem: „Bylo tam hodně kulhajících zakrvácených lidí. Jeden kluk, kterého jsem viděl, měl krví pokrytý obličej. Nikdy jsem nic takového neviděl.“

10:39 - Reportérka BBC Sophie Raworthová viděla, jak na nosítkách odnášeli ženu s popáleným obličejem a nohama.

Ve vlaku londýnského metra došlo k explozi.

10:38 - Na Twitteru se objevilo video hořícího zavazadla ve vagónu.

10:34 - Cestující Emma popsala paniku ve stanici: „Utíkali jsme dolů po schodech jako o život, jako při sprintu, byla jsem šťastná, že mám tenisky. Seběhla jsem dolů po schodech a po chvíli se lidé začali vršit jeden na druhém, protože padali, jak se snažili tak rychle utíkat. Pode mnou byly dvě dámy a vpravo kluk, který byl natlačený na beton.“

Na místě už jsou ozbrojení policisté.

10:25 - Několik lidí má popálené obličeje. Podle svědků došlo ve vagónu k výbuchu zavazadla. Uživatelé sociálních sítí podle BBC referují o tom, že měl ve vagónu vybuchnout plastový kýbl zabalený do igelitové tašky ze supermarketu.

