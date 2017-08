Budapešť přitom dala na jaře najevo, že chce najít levnější zdroj financování stavby dvou jaderných reaktorů, než je ruská půjčka. Putin podle TASS zdůraznil, že na financování projektu je připraveno 12 miliard dolarů (přes 262 miliard korun).

Agentura Ria Novosti citovala Putina, který v Budapešti řekl, že je rád, že se na sportovní akci mohl setkat s maďarskými představiteli, s nimiž mluvil o dvoustranných vztazích.

„Navzdory potížím se naše hospodářské vztahy vyvíjejí dobře. Loni jsme zaznamenali ve vzájemné obchodní výměně menší devítiprocentní pokles, ale letos v prvním pololetí jsme měli 27procentní růst a ruské investice v Maďarsku dosáhly 1,5 miliardy dolarů,“ citovala agentura ruského prezidenta.

Ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán sledují zápas v džudu.

FOTO: MTI

Čestný občan

Univerzita ve východomaďarském Debrecínu udělila ruskému prezidentovi titul Civis honoris causa, tedy čestného občana, jako ocenění za význačnou roli, kterou má debrecínská univerzita sehrát při rozšíření jaderné elektrárny Paks. Univerzita v Debrecínu uzavřela v červnu dohodu o spolupráci s ruskou jadernou agenturou Rosatom, podle které se má podílet na vzdělávání specialistů pro elektrárnu.

V Budapešti platila mimořádná bezpečnostní opatření. Okolí sportovní haly, kde se koná mistrovství světa v judu, bylo neprodyšně uzavřeno. Po trase, kudy projížděla kolona s ruským prezidentem, byly přivařené poklopy od kanálů a trasu monitorovala protiteroristická jednotka maďarské policie TEK.

Protesty v hledišti

Ruský prezident přiletěl do Budapešti se značným zpožděním a nestihl zahajovací ceremoniál mistrovství, které se bude konat v maďarském hlavním městě do 3. září. Když se Putin v doprovodu Orbána objevil na tribuně sportovní haly, podle serveru index.hu se v hledišti objevil transparent s nápisem Maďaři do toho, Putine zmiz!

Protestující proti Putinovi

FOTO: Index.hu

„Několik protestujících v maskách odvedli z hlediště pořadatelé a zmizel i transparent,“ napsal server. Členové opozičního hnutí Společně drželi v hledišti transparent s nápisem Nebudeme ruskou kolonií.