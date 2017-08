Nejvíce postiženým obydleným místem je přístav Casamicciola na severu ostrova, kde se zhroutilo sedm budov. K hlavním škodám ale došlo ve vyšších polohách tohoto sopečného ostrova, proslaveného termáními lázněmi, a ne na hustěji obydleném pobřeží.

Na ostrově je nyní s cestovní kanceláří zhruba 400 Čechů, většina v části ostrova, která nebyla citelně zasažena otřesy. Vyplývá to z odpovědí Asociace cestovních kanceláří a prodejců zájezdů. Ostrov Ischia nepatří mezi nejpopulárnější destinace českých turistů, ale jeho obliba vzrůstá.

Záchranáři odnášejí zraněné dítě po zemětřesení na ostrově Ischia.

FOTO: Ciro De Luca, Reuters

Exim tours má na ostrově 200 klientů, všichni jsou v pořádku. „Zemětřesení nezasáhlo část Forio, kde máme naše hotely. Jen někteří z důvodu obav se rozhodli strávit noc na lehátkách před hotely," uvedl marketingový ředitel Exim tours Stanislav Zíma. Hotely v této oblasti jsou podle něj stavěny tak, aby zemětřesení odolaly.

Podle delegáta cestovní kanceláře Alexandria, která má na ostrově 100 turistů, od rána opouštějí ostrov italští turisté, kteří si vybavují následky loňského zemětřesení ve střední Itálii. Situace na ostrově se ale uklidňuje, zahraniční turisté na ostrově zůstávají. CK nemá na severu ostrova, který byl nejvíce zasažen, žádné klienty.

Zřícená budova v Casamicciole na ostrově Ischia. Sedm hodin po zemětřesení hasiči z trosek vyprostili sedmiměsíční miminko.

FOTO: Carabinieri Press Office, ČTK/AP

Italští policisté a lékař odnáší dítě po zemětřesení na italském ostrově Ischia.

FOTO: Stringer, Reuters

V okamžiku prvního, nejsilnějšího otřesu ve 20.57 SELČ byly restaurace v přístavním městě Cassamicciola plné lidí a obchody otevřené. Podle svědků se posléze ozval hluk a všechno se začalo otřásat, napsala agentura AFP.

„Hrozný zážitek, všechno se třáslo a ponořilo se do tmy. Domy se hroutily, měla jsem stažené hrdlo, bylo to jako noční můra,” napsala na Twitteru mladá žena. „Seděl jsem v křesle a díval se na televizi, najednou vypadl proud a všechno se začalo třást. Něco mi spadlo na hlavu. Začal jsem křičet, plakat. Matka mě chytla za ruku a vyběhli jsme ven,” napsala další svědek.

Mimořádné trajekty



Výpadek elektřiny skončil po několika minutách, ale mnoho lidí zůstalo v ulicích; váhali, zda se vrátit do budov. V obci Ischia na východě ostrova byl otevřen stadión pro ty, kteří se rozhodli strávit raději noc pod širým nebem.

Italskou Ischii zasáhlo v pondělí večer zemětřesení o síle 3,6 magnituda

FOTO: Vigili del Fuoco via AP, ČTK/AP

Stovky turistů a obyvatel se pokoušely dostat do přístavu, odkud odplouvají trajekty do Neapole. „Jediné, co chceme, je dostat se odsud pryč,” řekla agentuře APA francouzská turistka. Mnozí turisté strávili noc ve svých vozech. V řadě čekali v přístavu na trajekt, kterým se chtěli dostat do Neapole.

Úřady informovaly, že evakuace turistů není prioritou. Přesto byly v noci vypraveny tři mimořádné trajekty, na nichž ostrov opustilo 1051 turistů i místních obyvatel, napsal list Corriere della Sera. S rozbřeskem se do čtyř přístavů vydali další turisté, kteří se rozhodli svou dovolenou předčasně ukončit. Podle deníku Corriere della Sera ráno ostrov opustily „tisícovky” lidí.

Ostrov Ischia vulkanického původu je oblíbenou destinací mimo jiné i německých turistů. Dovolenou zde několikrát strávila i německá kancléřka Angela Merkelová.