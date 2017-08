"Řekl jsem mu, ´jo jasně, to určitě; pak mi došlo, že si možná doopravdy nedělá srandu," vzpomíná Jihofričan na své propuštění.

Dvaačtyřicetiletý McGown nechtěl svému propuštění uvěřit ani ve chvíli, kdy přestoupil do jiného vozu, který na něj čekal. Až později během cesty mu všechno došlo.

"Byl to mimořádný moment, bylo to... wow," popsal onen okamžik. "Bylo těžké tomu uvěřit, pochopit to, protože za posledního pět a půl roku jsem prožil tolik vzestupů a pádů. Nevíte, čemu máte věřit a čemu ne," dodal McGown.

Únos v Timbuktu



Islamisté z Al-Káidy ho unesli v roce 2011, když navštívil město Timbuktu v Mali. Propuštěn byl krátce po Švédovi Johanu Gustafssonovi, který měl podobný osud, díky společnému úsilí Stockholmu, Johannesburgu a nevládní organizace Gift of the givers. JAR uvádí, že za svého občana nezaplatila žádné výkupné.

Stephen McGown se svou ženou Catherine.

FOTO: Themba Hadebe, ČTK/AP

McGown nevěří, že by teroristé znali jeho občanství, když jej zadrželi. Domnívá se však, že chtěli, aby byl Brit, protože britští zajatci jsou pro ně cennější. Sám neví, proč byl propuštěn. "Chtěl jsem tomu věřit, ale už jsem byl unaven z těch ran, které přišly pokaždé, když mi řekli, že mě brzo pustí," popsal své pocity.

Během svého věznění se McGown snažil zůstat pozitivně naladěný, aby se nevrátil domů jako "troska". "Snažíte se zkrátka vytvořit nějakou rutinu a najít věci, které vám poskytují únik z té situace, například tělocvik," řekl. Se svými vězniteli prý zkoušel navazovat rozhovory. "Nechtěl jsem, aby se ze mě stal mrzutý člověk," dodal.

McGown byl propuštěn spolu se Švédem Johanem Gustafssonem, který ze strachu o holý život předstíral, že konvertoval k islámu a modlil se spolu se svými únosci. [celá zpráva]