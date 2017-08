Počet migrantů z Libye do Itálie za červenec poklesl na polovinu

Počet migrantů připlouvajících do Itálie z Libye za červenec oproti předchozímu měsíci poklesl o více než 50 procent. Zřejmě je to díky ráznějšímu přístupu libyjských úřadů vůči běžencům, uvedl v pátek britský deník The Guardian. Naopak vzrůstá počet migrantů mířících do Španělska.