Komise jmenovaná vládou konzervativní strany Právo a spravedlnost ve středu opět rozvířila debatu o tragédii, při níž v dubnu 2010 zahynul prezident Lech Kaczyński a 95 dalších lidí.

Komise na svých internetových stránkách zveřejnila několik závěrů, k nimž dospěla během bádání v posledních týdnech. Zničené levé křídlo letounu prý „nese stopy výbuchu”. Poškozeno bylo již před tím, než došlo k jeho kontaktu s břízou vzdálenou několik set metrů od letištní ranveje, tvrdí komise .

Liberální média Gazeta Wyborcza a TVN 24 připomínají, že teorii o výbuchu termobarické nálože již komise zveřejnila v dubnu, nepředložila však jediný důkaz. Stejně tak je to podle člena původní vyšetřovací komise jmenované předchozí liberální vládou Macieje Laseka i s posledním tvrzením.

„Zní to spíše jako vyznání víry než výsledky vědeckého zkoumání,” prohlásil Lasek s tím, že závěr komise se shoduje s dlouholetým názorem bratra zemřelého prezidenta a předsedy PiS Jaroslawa Kaczyńského, který inicioval nové vyšetřování poté, co bylo předchozí ukončeno bez zjištění úmyslného zavinění pádu. Komise podle něho není složena z expertů či lidí, kteří by měli jakékoli zkušenosti s vyšetřováním leteckých nehod.

Lasek médiím řekl, že již minulá komise dospěla k závěru, že kontakt s břízou, po němž se letoun převrátil, nebyl prvním poškozením levého křídla. K tomu podle něho došlo již o více než 200 metrů dříve a poté bylo křídlo poškozeno ještě kontaktem s několika překážkami, než došlo k nárazu do břízy.

Komise na výtky kritiků nereagovala.

Smolenská tragédie už sedm let rozděluje polskou společnost. Zatímco příznivci liberálních stran vesměs považují záležitost za uzavřenou a respektují závěry předchozího vyšetřování, že zásadní vina leží na polských pilotech letounu, zastánci Kaczyńského věří, že na havárii mělo přinejmenším podíl Rusko.

Někteří jsou přesvědčeni, že šlo o atentát. Polská prokuratura v této souvislosti začátkem dubna obvinila dva ruské letecké dispečery a dalšího člověka z řídící věže smolenského letiště, že katastrofu způsobili úmyslně.[celá zpráva]