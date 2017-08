Ale jen kousek za hranicí se Slovenskem – na Oravě – objevili polští houbaři doslova ráj: jsou tam prý pásma, kde je úroda taková, že houby lze „sbírat“ kosou.

Polský deník Gazeta Wyborcza kriticky upozornil na „přeshraniční“ vandalismus některých svých krajanů.

Jako nájezdníci



Problém tkví v tom, že mnozí polští houbaři se u sousedů chovají jako utržení z řetězu. „Navzdory zákazu jezdí auty do nitra lesů, nerespektují nařízení platná pro národní park či rezervaci. Ničí vše, co jim přijde pod ruku, sbírají i přísně zakázané lesní plody a nechávají za sebou hory smetí,“ píše Gazeta Wyborcza.

List zároveň upozornil, že přítomnost Poláků se dá snadno identifikovat podle prázdných láhví od piva Žywiec, Tychy či jiných značek, ale i podle rozházených obalů od sladkostí a potravin polské produkce včetně prázdných konzerv.

Pokud si nezačneme vážit lesů také na Slovensku, tak zakrátko tam už nebudeme mít kvůli čemu chodit Justyn Kolek

„Samozřejmě že ne všichni polští houbaři se chovají jako vandalové, ale pravda je taková, že většina z nich dává lesům na slovenské straně hranice pořádně zabrat,“ řekl listu Justyn Kolek, který tam také chodí sbírat.

Dodal také, že pokud už jeho krajani nerespektují normální argumenty, že odpadky do lesa nepatří, tak by mělo zabrat alespoň to, že zbytky z odpadu neodvratně zabíjejí podhoubí hřibů. „Pokud si nezačneme vážit lesů také na Slovensku, tak zakrátko tam už nebudeme mít kvůli čemu chodit,“ řekl.

„Žádná upozornění a prosby Slováků o šetrné chování v jejich lesích bohužel zatím nezabírají, a pokud se my Poláci rychle nevzpamatujeme, neměli bychom se pak divit, že naší jižní sousedé ztratí trpělivost a přijmou opatření, která postihnou i ty, kteří se jako vandalové nechovají,“ varoval polské houbaře Kolek.