„Na základě kvót určitě nebudeme přijímat žádné migranty,“ řekl Netík.

Tiskový odbor ministerstva pak ve zprávě zaslané Právu upřesnil, že SR přijímat uprchlíky bude, ovšem v souladu se svým dobrovolným závazkem z roku 2015 relokovat z Itálie a Řecka sto osob (60 z Itálie a 40 z Řecka). „Zatím jsme zaslali pět nabídek na přijetí relokovaných osob do Řecka a jednu nabídku do Itálie, každá nabídka je na deset osob. To tvoří ono číslo 60 žadatelů o azyl, které uvádí Evropská komise ve své zprávě,“ sdělil resort vnitra.

Slovensko v listopadu 2015 přijalo dobrovolně 149 asyrských křesťanů z Iráku Část z nich, zejména starší lidé, se vrátila do Iráku Do Gabčíkova umístilo běžence, kteří žádali o azyl v Rakousku Ulehčilo tak přetíženému sousedovi

V rámci stejného závazku přijalo Slovensko v minulosti 16 osob, pět matek a 11 dětí. „Momentálně je na Slovensku devět relokovaných osob. Slovenská republika trvá na tom, že v rámci relokace musí jít o zranitelné a nejvíc ohrožené skupiny, jako jsou právě matky s dětmi, a musí mít platné doklady,“ dodalo ministerstvo.

SR není terčem právního řízení

Slovensko jako jediná ze zemí Visegrádské čtyřky nečelí správnímu řízení komise za nepřijímání uprchlíků podle kvót. Premiér Robert Fico minulý týden v Bruselu zopakoval, že Bratislava nesouhlasí s kvótami. SR společně s Maďarskem očekává do konce roku 2017 rozhodnutí Evropského soudního dvoru o podané žalobě proti dočasným kvótám.

Generální soudce dvora ve svém stanovisku navrhl ale žalobu zamítnout. [celá zpráva]

Fico už kývl, napsal Politico

Portál Politico tvrdí, že Fico se na nedávném setkání s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem domluvil na přijímání uprchlíků. „Fico souhlasil s kompromisem o migraci a Evropská unie z něj udělá jejího hlavního muže ve střední Evropě,“ tvrdí Politico.

Slovenský úřad vlády však tyto informace razantně popřel. „Politico šíří dezinformace. Předseda vlády jasně vyjádřil názor, že svůj postoj ke kvótám nikdy nezměníme,“ řekla mluvčí slovenského premiéra Beatrice Szabóová.