Oba prezidenti se na okraji summitu G7 vůbec poprvé osobně setkali odpoledne 7. července a jednali více než dvě hodiny. Podle ministrů zahraničí v řadě témat, jako jsou kybernetická bezpečnost nebo nutnost stabilizace Sýrie, oba státníci našli společnou řeč, v náhledu na řešení krize na Korejském poloostrově se ale jejich názory lišily.

Představitel Bílého domu podle Reuters neupřesnil, jak dlouho druhá schůzka trvala, ani čeho se týkala. Agentura TASS poznamenala, že o druhé schůzce obou prezidentů nejprve informoval předseda prestižní poradenské společnosti Euroasia Group Ian Bremmer, podle kterého se pozdější, neoficiální jednání odehrálo týž den večer a trvalo asi hodinu.

Ruský prezident Vladimir Putin se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem

FOTO: Carlos Barria , Reuters

Prezident Trump to popřel a informaci o druhé schůzce označil za další falešnou zprávu. Dodal, že z toho je znechucený.

Putin mluvil o dobrém dojmu

Putin před několika dny o svých dojmech ze schůzky uvedl, že Donald Trump je otevřený člověk, který umí naslouchat a reagovat na argumenty oponenta.

„Co mě trochu udivilo, co jsem od něj nečekal a co považuji za velmi důležité pro člověka angažujícího se veřejně a politicky, je skutečnost, že umí naslouchat,” řekl ruský prezident. „Když se mu něco nelíbí, když s něčím nesouhlasí, pokládá otázky, reaguje na argumenty partnera. Je to důležité a podle mě pozitivní... Pokud by takový dialog pokračoval, je naděje, že se bude rozvíjet,” shrnul ruský vůdce své dojmy.