„Toto je skupina dvaceti nejmocnějších státníků světa z dvaceti nejmocnějších zemí. Má to vzbudit tento dojem a také vyslat důležitý vzkaz, že jsme demokracie. Pravomoc se nepropůjčuje rodinným příslušníkům,“ komentoval záležitosti bývalý velvyslanec USA v NATO Nicholas Burns pro list The Washington Post.

Jeden nejmenovaný evropský diplomat dodal, že takový nepotismus naposledy ukázal J. F. Kennedy, když jmenoval ministrem spravedlnosti svého bratra.

