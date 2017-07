„Vedl jsem s prezidentem Spojených států velmi dlouhý rozhovor,“ oznámil jako první po schůzce Putin a dodal, že toho bylo mnoho co probírat. Hovořilo se podle něj o „Ukrajině, Sýrii, dalších problémech a některých dvoustranných záležitostech“. Nechyběly ani otázky boje s terorismem a kybernetické bezpečnosti, dodal ruský prezident.

Agentura AP v průběhu jednání s odkazem na nejmenované americké činitele informovala, že USA a Rusko jsou připraveny vyhlásit na jihozápadě Sýrie příměří. Klid zbraní by měl platit od neděle. V oblasti vyhlásila už minulý týden příměří syrská armáda, izraelský server Debkafile spekuloval, že se to stalo na naléhání Kremlu, který se s Washingtonem domluvil na vytvoření demilitarizačního pásma podél Eufratu na severu země. To, že se Američané s Rusy dohodli na příměří, potvrdil posléze ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Příměří v oblastech Dará, Kunejtry a Suwajdy ovšem dohodli vyjednavači obou zemí v jordánském Ammánu. Jednali tam spolu už dva týdny. [celá zpráva]

Ruský prezident Vladimir Putin se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem

FOTO: Carlos Barria , Reuters

Ostře sledované schůzky Trumpa s Putinem se účastnili i šéfové diplomacií obou zemí, tedy za Rusko ministr zahraničí Lavrov, kterého už letos Trump přijal v Bílém domě, a za USA Rex Tillerson, který už dříve jednal s Lavrovem v Moskvě.

Tillerson po jednání podle agentury AP uvedl, že Trump hned zkraje upozornil Putina na to, že americké úřady znepokojují podezření, že se Rusové vměšovali do loňských voleb v USA. Putin podle prohlášení nařčení odmítl. Označil ho za podivné a zopakoval, že Američané nepředložili důkazy. Podle Lavrova, který byl podle tvrzení listu The Guardian po schůzce rozladěný, možná proto, že schůzka nepřinesla mnoho průlomového, se Trump s takovou odpovědí smířil, Tillerson ale tvrdí, že Trump záležitost nadnesl opakovaně a s rozhodností.

Bylo to poprvé?

„Vážený pane prezidente, několikrát jsme s vámi hovořili po telefonu kvůli důležitým otázkám bilaterální i mezinárodní agendy, ale telefonické hovory nikdy nestačí, pokud chceme řešit aktuální vyhrocené otázky dvoustranných vztahů, a co je nejdůležitější, vyhrocené otázky mezinárodních vztahů,“ řekl ještě před novináři Putin na úvod schůzky.

Trump odpověděl: „Těšíme se, že mezi Ruskem a USA se odehraje mnoho pozitivního.“

Oba prezidenti se poprvé krátce setkali už o pár hodin dříve, a to na úvod summitu G20. Potřásli si rukama a pronesli několik vět. Potvrdili, že se ještě týž den setkají. [celá zpráva]

Jednalo se o první setkání Trumpa s Putinem v prezidentském úřadě. Obě strany uvedly, že se jednalo o jejich první schůzku vůbec. Jak ale upozornila agentura AP, Trump v minulosti opakovaně na veřejnosti prohlašoval, že se jednou s ruským prezidentem přímo potkal. Ještě předloni v rozhlasovém rozhovoru o tomto setkání tvrdil: „Skvěle jsem si s ním (Putinem) rozuměl“.

Vztahy obou zemí jsou dlouhodobě na bodu mrazu a ani nástup nového amerického prezidenta na tom zatím nic nezměnil.