Exklusive Perspektive! Nicht stören – aber alles im Blick haben, das ist die Arbeit der offiziellen Fotografen. Wir haben unserem Kollegen eine Videokamera auf seine Fotokamera gesetzt. Ganz besondere Einblicke in das informelle Treffen der #G20-Chefs, das so genannte „Retreat“: Exclusive perspective! We put a video camera on our foto colleague’s camera showing you very special insights into the informal meeting of G20, the so-called "retreat":