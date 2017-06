Ze slibů nezůstalo téměř nic: římská městská doprava „je na úrovni rozvojového světa“, jak to shrnul filmový herec Alessandro Gassman (52). Problémy s odvozem odpadu přetrvávají. Šéfka radnice se zapřísahávala, že výběr vedoucích pracovníků komunálních služeb, po celé Itálii proslavených neefektivností a korupcí, bude transparentní. Místo toho došlo ke kolotoči jmen poté, co nově povolaní museli odstoupit buď pro neschopnost, anebo pro různé stíny z minulosti. Nemluvě o komedii se stavbou fotbalového stadiónu klubu AS Řím.

„Nikdo nemohl čekat zázračný proutek a představovat si, že se za rok vyřeší to, co se nahromadilo za desetiletí. Ale měli jsme právo věřit, že uvidíme novou orientaci a jasný program. Nic z toho není, Hnutí pěti hvězd prostě není schopno toto velké a složité město vést,“ napsal v Corriere della Sera politolog Angelo Panebianco.

Téma k protiútoku? Migranti



Raggiová a zakladatel hnutí Beppe Grillo (69) přešli do protiútoku. Primátorka vzala tužku a papír a obrátila se na římského prefekta a na ministra vnitra Marca Minnitiho (60): „Žádám o přerušení přílivu migrantů do Říma, hlavní město neustálý proud uprchlíků není schopno unést a postarat se o ně. Stejně tak žádám o zrušení romských osad na periferii města. Něco podobného v žádném velkém evropském městě neexistuje. Osady přinášejí problémy veřejného klidu i v hygieně.“

Raggiová současně s tím vydala nařízení, jímž se výrazně zvyšují pokuty turistům, kteří se chodí koupat do římských fontán. Grillo a Luigi Di Maio (31), jeden z hlavních činitelů hnutí a náměstek předsedy poslanecké sněmovny, krok Raggiové hlasitě přivítali. Grillo si k tomu přidal i „zákaz žebrání v římském metru“.

Raggiová se ve svém dopise nezmínila, že loni schválila přijetí přibližně 1200 nových uprchlíků ve Věčném městě. Ministerstvo vnitra jí okamžitě odepsalo, že „podle celostátního plánu má Řím letos přijmout další dva tisíce uprchlíků“.

Otázka migrantů se stává v celé Itálii velmi akutní. Nejpozději v březnu 2018 se budou konat parlamentní volby a migranti by se mohli stát jedním z hlavních témat kampaně už vzhledem k tomu, že se hospodářská situace pomalu, ale jistě i v Itálii lepší. A Hnutí pěti hvězd, pokud tento postoj udrží, najde podporu Ligy Severu a menší pravicové strany „Italští bratři“. Společnou frontu populistů nelze v Itálii vyloučit.