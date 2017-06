„Neshodli jsme se v otázce, která rozděluje Evropu, v otázce povinných kvót,“ poznamenal po jednání český premiér Bohuslav Sobotka.

„Došlo k mírovému nepochopení rozdílných názorů,“ glosoval setkání maďarský premiér Viktor Orbán a podtrhl rozhodný postoj V4: „Nechceme měnit kulturní zázemí svých zemí, “ dodal s tím, že „máme velmi rozdílné historie a tradice, máme také velmi rozdílný pohled i na své schopnosti integrovat ostatní“.

Opět bičík solidarity

„Jsme součástí EU, ale V4 má za sebou jiný historický a politický vývoj než Benelux. Neměli jsme v minulosti kolonie v zemích, kde dnes převažuje islám,“ přidal se Sobotka.

Jeho lucemburský protějšek Xavier Bettel zaútočil na V4 opět heslem solidarity, jímž západní země obvykle obhajují povinné přerozdělování běženců. „Nelze připustit, aby bylo 27 názorů, jak má být vyjadřována solidarita,“ prohlásil.

Pokud by si ji každý definoval sám, „popíralo by to celý evropský projekt“, usoudil a s jasným podtextem doplnil, že některé státy by pak mohly definovat i „solidaritu“ při rozdělování unijních fondů.

Orbán, jehož země v pondělí převzala vedení V4, zase podtrhl, že přinejmenším u části otázek spjatých s migrací se všech sedm zemí shodovalo.

Platilo to pro ochranu hranic, pro nutnost „rozlišovat mezi migranty a uprchlíky pokud možno od samého počátku“ a také pro potřebu vypracovat společný seznam bezpečných zemí, kam lze vracet odmítnuté běžence. „Dospěli jsme daleko blíže k názorům Beneluxu, než jsem čekal,“ shrnul maďarský premiér.

V této situaci nizozemský premiér Mark Rutte smírně připomínal shodu na názoru, že řešení problémů lze nalézt jen v rámci spolupráce. Lucemburčan Bettel tak poukázal na význam zlepšení vztahů s Ruskem. „Je důležité, abychom měli dialog. Abychom nehovořili jenom o sankcích a neměli nové sankce,“ podtrhl.