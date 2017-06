Macron s Mayovou oznámili spuštění "velmi konkrétního" protiteroristického "akčního plánu".

Francouzský prezident, jehož země se v posledních letech stala terčem několika velkých teroristických útoků, po nedávné sérii atentátů v Británii nabídl Londýnu užší spolupráci mezi bezpečnostními složkami obou zemí.

Podle Mayové je třeba zajistit mimo jiné to, aby nebyl internet pro teroristy bezpečným místem, uvedla premiérka. Francie a Británie do konce tohoto roku uspořádají obranný summit, dodal Macron.

Tváří v tvář situaci, kterou přinesly výsledky britských voleb, se ale stále hlasitěji hovoří o odsunutí počátku jednání o brexitu, která musí skončit do jara 2019. Pokud by se Spojené království rozhodlo v EU přece jen zůstat, jsou podle Macrona do doby ukončení jednání "dveře stále otevřené". Mayová ujišťuje, že jednání začnou podle plánu a rozhodnutí o brexitu je nevratné.