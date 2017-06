Navalnyj svolal v Rusku protesty, policie ho zadržela už u domu a pak stovky dalších

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj svolal na pondělí protivládní demonstrace. Poté, co přesunul dějiště protestu v Moskvě z okraje metropole do jejího centra, úřady ji zakázaly a samotného Navalného zadržely ještě před akcí u jeho bydliště. Na Twitteru to oznámila jeho manželka. Policie podle agentury AFP zadržela stovky lidí.